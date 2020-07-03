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03 Temmuz 2020, Cuma
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Forvete Kiprit

Forvete Kiprit

Fenerbahçe, B Takımı'nda forma giyen için girişimde bulundu. 21 yaşındaki gurbetçi oyuncu forvette görev yapıyor.

Scout ekibinin olumlu rapor vermesi üzerine harekete geçen yönetim, bonservis sorunu çözülürse Kiprit'i renklerine bağlamayı hedefliyor. Hertha'nın B takımında 21 maçta 16 gol atan , U21 'nda da 4 kez görev yaptı.

  1. 3.7.2020
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