Forvete Kiprit

Scout ekibinin olumlu rapor vermesi üzerine harekete geçen yönetim, bonservis sorunu çözülürse Kiprit'i renklerine bağlamayı hedefliyor. Hertha'nın B takımında 21 maçta 16 gol atan Muhammed Kiprit, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da 4 kez görev yaptı.