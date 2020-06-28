Görüşme gerçekleşti! Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye
Bu sezon beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe yaz transfer dönemi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, MKE Ankaragücü forması ile dikkatleri üzerine çeken Gerson Rodriguez için nabız yoklamaya başladı. Fenerbahçe yönetimi oyuncunun menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Vedat Muriqi'nin yanına skorer bir isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nde forma giyen ve bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan Gerson Rodriguez'i gündemine aldı.
''GELECEK PLANINIZ NE?''
Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe yönetimi golcü futbolcunun menajerine "Gelecek planınız ne" diye sorularak nabız yoklandı.
BONSERVİSİ KİEV'DE BULUNUYOR
Ankaragücü'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Portekiz ve Lüksemburg vatandaşı Rodrigues'in bonservisi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de bulunuyor. 25 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Oyuncunun halihazırdaki piyasa değeri 1.4 milyon Euro.
Santrfor pozisyonunun dışında her iki kanatta da görev alabilen Gerson Rodrigues, Ocak ayındaki ara transferde 500 bin Euro kiralama bedeli karşılığında başkent temsilcisine geldi. Oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Gerson Rodrigues sürati, driplingleri, rakip savunmayı yıpratan ve oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncu olma özellikleriyle öne çıkıyor.
- 28.06.2020
- Görüşme gerçekleşti! Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye
- Akhisarspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Federasyon Kupası'nda ikinci yarı finalist: Arsenal!
- Udinese-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Kaan Ayhan ile Kenan Karaman'dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe...
- Galatasaray'ın teklifini duyurdular! 2.5 milyon Euro...
- FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli yorumladı! "Bu işte art niyet var!"
- Gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü 1 yıl önce...
- Galatasaray'da kalacak mı? Lemina merak edilen soruyu böyle yanıtladı
- Spor yazarları Trabzonspor-Ankaragücü maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Görüşme gerçekleşti! Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.