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28 Haziran 2020, Pazar
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Görüşme gerçekleşti! 'in yıldızı 'ye

Görüşme gerçekleşti! Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye

Bu sezon beklentileri karşılayamayan yaz dönemi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, MKE Ankaragücü forması ile dikkatleri üzerine çeken için nabız yoklamaya başladı. Fenerbahçe yönetimi oyuncunun menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

'nin yanına skorer bir isim etmek isteyen aradığı ismi 'de buldu. Sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nde forma giyen ve bonservisi 'de bulunan 'i gündemine aldı.

''GELECEK PLANINIZ NE?''
Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe yönetimi golcü futbolcunun menajerine "Gelecek planınız ne" diye sorularak nabız yoklandı.

BONSERVİSİ KİEV'DE BULUNUYOR
Ankaragücü'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Portekiz ve Lüksemburg vatandaşı Rodrigues'in bonservisi ekibi Dinamo Kiev'de bulunuyor. 25 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Oyuncunun halihazırdaki piyasa değeri 1.4 milyon Euro.

Santrfor pozisyonunun dışında her iki kanatta da görev alabilen , Ocak ayındaki ara transferde 500 bin Euro kiralama bedeli karşılığında başkent temsilcisine geldi. Oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Gerson Rodrigues sürati, driplingleri, rakip savunmayı yıpratan ve oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncu olma özellikleriyle öne çıkıyor.

  1. 28.06.2020
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