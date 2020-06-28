Görüşme gerçekleşti! Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye

Vedat Muriqi'nin yanına skorer bir isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nde forma giyen ve bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan Gerson Rodriguez'i gündemine aldı.



''GELECEK PLANINIZ NE?''

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe yönetimi golcü futbolcunun menajerine "Gelecek planınız ne" diye sorularak nabız yoklandı.

BONSERVİSİ KİEV'DE BULUNUYOR

Ankaragücü'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Portekiz ve Lüksemburg vatandaşı Rodrigues'in bonservisi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de bulunuyor. 25 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Oyuncunun halihazırdaki piyasa değeri 1.4 milyon Euro.

Santrfor pozisyonunun dışında her iki kanatta da görev alabilen Gerson Rodrigues, Ocak ayındaki ara transferde 500 bin Euro kiralama bedeli karşılığında başkent temsilcisine geldi. Oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Gerson Rodrigues sürati, driplingleri, rakip savunmayı yıpratan ve oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncu olma özellikleriyle öne çıkıyor.