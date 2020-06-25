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25 Haziran 2020, Perşembe
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tam isabet

Pellegrini tam isabet

, vatandaşı 'nin gelmesi halinde 'de başarılı olacağını söyledi.

, vatandaşı 'nin gelmesi halinde 'de başarılı olacağını söyledi. El Mercurio gazetesine konuşan Tello, "Fenerbahçe 6 yıldır şampiyon olamıyor ama çok güzel bir stadı ve milyonlarca taraftarı var. Pellegreni çok farklı bir baskı altında çalışacak. Çok büyük teknik direktörler 'de başarısız oldu. Ancak Pellegrini çok tecrübeli bir hoca. Türkiye'nin en zor soyunma odalarından birine sahip olan F.Bahçe'de bu tecrübesiyle üstesinden gelecektir. Umarım başarır" dedi.
  1. 25.6.2020
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