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Fenerbahçe Isla'nın yerini Barcelona'dan dolduruyor

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe kötü gidişatın ardından yarışın uzağında kalmış, gelecek sezon kadrosu için çalışmalarına başlamıştı. Sezon sonunda birçok isim ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan ilk isim Isla olmuştu. Kanarya tecrübeli futbolcunun yerini 21 yaşındaki yıldızla doldurmaya karar verdi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

24 Haziran 2020 Çarşamba 18:31 Güncelleme: 24.06.2020 18:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





