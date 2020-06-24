Fenerbahçe Isla'nın yerini Barcelona'dan dolduruyor
Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe kötü gidişatın ardından yarışın uzağında kalmış, gelecek sezon kadrosu için çalışmalarına başlamıştı. Sezon sonunda birçok isim ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan ilk isim Isla olmuştu. Kanarya tecrübeli futbolcunun yerini 21 yaşındaki yıldızla doldurmaya karar verdi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
24 Haziran 2020 Çarşamba 18:31
Güncelleme: 24.06.2020 18:31
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Süper lig'e şampiyonluk parolası ile başlayan ve birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.
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Corona virüsü nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler sezon sonunda birçok yıldız isim ile de yollarını ayırmayı planlıyor.
Kanarya'da ayrılıklar ise sezon sonunda önce başlamıştı. Isla ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyurulmuştu.
Daha sonra Alman yıldız Max Kruse tek taraflı sözleşmesini feshederek camiaya büyük bir şok yaşatmıştı.
Gelecek sezon şampiyonluk yarışı içinde olabilmek için kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu sürüyor.