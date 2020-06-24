Fenerbahçe Isla'nın yerini Barcelona'dan dolduruyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe Isla'nın yerini Barcelona'dan dolduruyor

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe kötü gidişatın ardından yarışın uzağında kalmış, gelecek sezon kadrosu için çalışmalarına başlamıştı. Sezon sonunda birçok isim ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan ilk isim Isla olmuştu. Kanarya tecrübeli futbolcunun yerini 21 yaşındaki yıldızla doldurmaya karar verdi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
24 Haziran 2020 Çarşamba 18:31 Güncelleme: 24.06.2020 18:31
Fenerbahçe Isla'nın yerini Barcelona'dan dolduruyor

Süper lig'e şampiyonluk parolası ile başlayan ve birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.

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Fenerbahçe Isla'nın yerini Barcelona'dan dolduruyor

Corona virüsü nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler sezon sonunda birçok yıldız isim ile de yollarını ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe Isla'nın yerini Barcelona'dan dolduruyor

Kanarya'da ayrılıklar ise sezon sonunda önce başlamıştı. Isla ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyurulmuştu.

Fenerbahçe Isla'nın yerini Barcelona'dan dolduruyor

Daha sonra Alman yıldız Max Kruse tek taraflı sözleşmesini feshederek camiaya büyük bir şok yaşatmıştı.

Fenerbahçe Isla'nın yerini Barcelona'dan dolduruyor

Gelecek sezon şampiyonluk yarışı içinde olabilmek için kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu sürüyor.

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