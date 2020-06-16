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16 Haziran 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Ali Koç: Limite takıldık

: Limite takıldık

Ali Koç: Limite takıldık

’de açıklamalarda bulunan başkan , “Harcama limitleri nedeniyle yapamadık. Ama 17 takım transfer yaptı” dedi.

Başkanı , rövanşı öncesinde 'de açıklamalarda bulundu. Sezon boyunca çektikleri sıkıntıları dile getiren Ali Koç, harcama limiti nedeni ile yapamayan tek takım olduklarına dikkat çekerek şöyle konuştu: "Koskoca 'de transfer yapma izin olmayna tek takım Fenerbahçe. Bunu düşünebiliyor musunuz? Mali açıdan ne takımlar vardı, herkes transfer yaptı. Hiç transfer yapamayacak takımlar, bir sürü transfer yaptı. 18 takımın 17'si yapabilir, Fenerbahçe yapamaz dendi. Harcama limiti ile ilgi bir talebimizin olmadığı aylar sonra açıklandı." Ali Koç, 'de sakatlanan Muslera için de, "Alex gibi herkes tarafından sevilen örnek bir oyuncu. Kendisine ve G.Saray camiasına geçmiş olsun diliyorum" yorumunda bulundu.

  1. 16.6.2020
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