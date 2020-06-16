Ali Koç: Limite takıldık
FBTV’de açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç, “Harcama limitleri nedeniyle transfer yapamadık. Ama 17 takım transfer yaptı” dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor rövanşı öncesinde FBTV'de açıklamalarda bulundu. Sezon boyunca çektikleri sıkıntıları dile getiren Ali Koç, harcama limiti nedeni ile transfer yapamayan tek takım olduklarına dikkat çekerek şöyle konuştu: "Koskoca Süper Lig'de transfer yapma izin olmayna tek takım Fenerbahçe. Bunu düşünebiliyor musunuz? Mali açıdan ne takımlar vardı, herkes transfer yaptı. Hiç transfer yapamayacak takımlar, bir sürü transfer yaptı. 18 takımın 17'si yapabilir, Fenerbahçe yapamaz dendi. Harcama limiti ile ilgi bir talebimizin olmadığı aylar sonra açıklandı." Ali Koç, Rize'de sakatlanan Muslera için de, "Alex gibi herkes tarafından sevilen örnek bir oyuncu. Kendisine ve G.Saray camiasına geçmiş olsun diliyorum" yorumunda bulundu.
- 16.6.2020
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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