Ali Koç: Limite takıldık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor rövanşı öncesinde FBTV'de açıklamalarda bulundu. Sezon boyunca çektikleri sıkıntıları dile getiren Ali Koç, harcama limiti nedeni ile transfer yapamayan tek takım olduklarına dikkat çekerek şöyle konuştu: "Koskoca Süper Lig'de transfer yapma izin olmayna tek takım Fenerbahçe. Bunu düşünebiliyor musunuz? Mali açıdan ne takımlar vardı, herkes transfer yaptı. Hiç transfer yapamayacak takımlar, bir sürü transfer yaptı. 18 takımın 17'si yapabilir, Fenerbahçe yapamaz dendi. Harcama limiti ile ilgi bir talebimizin olmadığı aylar sonra açıklandı." Ali Koç, Rize'de sakatlanan Muslera için de, "Alex gibi herkes tarafından sevilen örnek bir oyuncu. Kendisine ve G.Saray camiasına geçmiş olsun diliyorum" yorumunda bulundu.