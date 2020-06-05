Son dakika: Resmi açıklama geldi! ''Barış Sungur transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardık''
Fenerbahçe gençleşmeye devam ediyor. Transfer döneminde gelecek vaat eden isimlere yönelme kararı alan sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek'ten sonra Barış Sungur'u da kadrosuna kattı. 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş yaptığı resmi açıklamayla Barış Sungur'un transferi konusunda Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, gençleşme operasyonu kapsamında ikinci transferini yaptı. İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 1928 Bucaspor'un genç hücum oyuncusu Barış Sungur'un da transferini bitirdi. 2002 doğumlu santrforun transferi konusunda her konuda anlaşma sağlandı ve İzmir ekibinin başkanı da yaptığı resmi açıklamayla transferin bittiğini duyurdu.
Ajansspor'a konuşan 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, ''Barış Sungur'un transferinde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Barış 1 yıl takımımızda kiralık olarak forma giyecek. Fakat Barış'ı Fenerbahçe sezon içerisinde istediği zaman takımına çağrabilir. Barış'ın ikinci satışından %20 pay alacağız. Barış Sungur transferinin detaylarını tarafımızda yaptığımız anlaşma gereği açıklamayacağım.'' ifadelerini kullandı.
BARIŞ SUNGUR KİMDİR?
Barış Sungur, 28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. 2012 yılında İzmir ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te Bucaspor altyapısına transfer edildi.
Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu. 2020 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Barış'ın kontratı 2022'de sona eriyor.
Genç forvet; Akademi Ligi U15'te 30 maçta 15, U16'da 17 maçta 8, U17'de 33 maçta 24, U19'da ise 18 maçta 9 gol kaydetti.
TFF 3. Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.
- 05.06.2020
- Güncelleme: 05.06.2020 15:20
- Son dakika: Resmi açıklama geldi! ''Barış Sungur transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardık''
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Resmi açıklama geldi! ''Barış Sungur transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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