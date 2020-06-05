Son dakika: Resmi açıklama geldi! ''Barış Sungur transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardık'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Başkan transferi açıkladı! 'F.Bahçe ile anlaştık''

Son dakika: Resmi açıklama geldi! '' transferi için 'yle prensip anlaşmasına vardık''

Son dakika: Resmi açıklama geldi! ''Barış Sungur transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardık''

gençleşmeye devam ediyor. döneminde gelecek vaat eden isimlere yönelme kararı alan sarı-lacivertliler, 'ten sonra 'u da kadrosuna kattı. Başkanı yaptığı resmi açıklamayla Barış Sungur'un transferi konusunda Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

ekiplerinden , gençleşme operasyonu kapsamında ikinci transferini yaptı. İlk olarak Gölcükspor forması giyen 'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 'un genç hücum oyuncusu 'un da transferini bitirdi. 2002 doğumlu santrforun transferi konusunda her konuda anlaşma sağlandı ve ekibinin başkanı da yaptığı resmi açıklamayla transferin bittiğini duyurdu.

Ajansspor'a konuşan 1928 Bucaspor Başkanı , ''Barış Sungur'un transferinde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Barış 1 yıl takımımızda kiralık olarak forma giyecek. Fakat Barış'ı Fenerbahçe sezon içerisinde istediği zaman takımına çağrabilir. Barış'ın ikinci satışından %20 pay alacağız. Barış Sungur transferinin detaylarını tarafımızda yaptığımız anlaşma gereği açıklamayacağım.'' ifadelerini kullandı.

BARIŞ SUNGUR KİMDİR?
Barış Sungur, 28 Şubat 2002'de 'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. 2012 yılında İzmir ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te Bucaspor altyapısına edildi.

Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu. 2020 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Barış'ın kontratı 2022'de sona eriyor.

Genç forvet; Akademi Ligi U15'te 30 maçta 15, U16'da 17 maçta 8, U17'de 33 maçta 24, U19'da ise 18 maçta 9 gol kaydetti.

3. Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.

  1. 05.06.2020
  2. Güncelleme: 05.06.2020 15:20
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