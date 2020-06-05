Luiz Gustavo Türkiye'nin sağlıktaki başarısına kayıtsız kalmadı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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'nin sağlıktaki başarısına kayıtsız kalmadı!

Luiz Gustavo Türkiye'nin sağlıktaki başarısına kayıtsız kalmadı!

ekiplerinden 'nin yıldız futbolcusu 'dan önemli açıklamalar geldi. Brezilyalı futbolcu corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada iyi çalıştıklarını belirtti ve 'nin bu dönemde ile kıyaslandığında bir hayli önde olduğunu belirtti.

'nin Brezilyalı yıldızı , salgın nedeniyle lige verilen arada iyi çalıştıklarını söyledi.

''TÜRKİYE BREZİLYA'DAN BİR HAYLİ ÖNDE''
Sambacı orta saha oyuncusu, "Her hafta testten geçiyoruz. Herkes adeta üzerimize titriyor. Ülkem ile kıyasladığımda, 'nin bir hayli yol aldığını görüyorum" dedi.

''HEPİMİZ HAZIRIZ''
çok özlediklerini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Sahaya taraftarlarımız önünde dönmek isterdik ama ne yazık ki bu mümkün değil. Hepimiz hazırız. Lige galibiyetle başlayıp hemen ardından kupada final bileti almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'de 22 lig maçına çıkarken 2 gol atıp 1 asist yaptı.


  1. 05.06.2020
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