Luiz Gustavo Türkiye'nin sağlıktaki başarısına kayıtsız kalmadı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo'dan önemli açıklamalar geldi. Brezilyalı futbolcu corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada iyi çalıştıklarını belirtti ve Türkiye'nin bu dönemde Brezilya ile kıyaslandığında bir hayli önde olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, salgın nedeniyle lige verilen arada iyi çalıştıklarını söyledi.
''TÜRKİYE BREZİLYA'DAN BİR HAYLİ ÖNDE''
Sambacı orta saha oyuncusu, "Her hafta testten geçiyoruz. Herkes adeta üzerimize titriyor. Ülkem Brezilya ile kıyasladığımda, Türkiye'nin bir hayli yol aldığını görüyorum" dedi.
''HEPİMİZ HAZIRIZ''
Futbolu çok özlediklerini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Sahaya taraftarlarımız önünde dönmek isterdik ama ne yazık ki bu mümkün değil. Hepimiz hazırız. Lige galibiyetle başlayıp hemen ardından kupada final bileti almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
32 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'de 22 lig maçına çıkarken 2 gol atıp 1 asist yaptı.
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