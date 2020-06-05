Fenerbahçe'nin hedefindeki Erol Bulut aldığı teklifi resmen açıkladı!

Süper Lig'in bu sezon flaş ekiplerinden Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'un takımıyla olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 45 yaşındaki çalıştırıcının geleceği merak konusu olmuşken, Fenerbahçe'nin adayları arasında en üst sırada yer alıyordu. Erol Bulut teklif aldığı takımı resmen açıkladı.