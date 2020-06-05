Fenerbahçe'nin hedefindeki Erol Bulut aldığı teklifi resmen açıkladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin hedefindeki Erol Bulut aldığı teklifi resmen açıkladı!

Fenerbahçe'nin hedefindeki Erol Bulut aldığı teklifi resmen açıkladı!

Süper Lig'in bu sezon flaş ekiplerinden Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'un takımıyla olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 45 yaşındaki çalıştırıcının geleceği merak konusu olmuşken, Fenerbahçe'nin adayları arasında en üst sırada yer alıyordu. Erol Bulut teklif aldığı takımı resmen açıkladı.

5 Haziran 2020 Cuma 11:03 Güncelleme: 05.06.2020 11:03
Fenerbahçe'nin hedefindeki Erol Bulut aldığı teklifi resmen açıkladı!


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Fenerbahçe'nin hedefindeki Erol Bulut aldığı teklifi resmen açıkladı!

Süper Lig'in bu sezon en başarılı takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin hedefindeki Erol Bulut aldığı teklifi resmen açıkladı!

Erol Bulut, transfer dedikodularından gelecek hedeflerine kadar birçok soruya yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin hedefindeki Erol Bulut aldığı teklifi resmen açıkladı!

45 yaşındaki çalıştırıcının sezon sonundan itibaren Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin hedefindeki Erol Bulut aldığı teklifi resmen açıkladı!

Başarılı teknik adam Fenerbahçe'den teklif geldiğine yönelik haberleri değerlendirdi ve konu hakkında samimi ifadeler kullandı.

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