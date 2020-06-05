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Fenerbahçe'nin hedefindeki Erol Bulut aldığı teklifi resmen açıkladı!
Süper Lig'in bu sezon flaş ekiplerinden Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'un takımıyla olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 45 yaşındaki çalıştırıcının geleceği merak konusu olmuşken, Fenerbahçe'nin adayları arasında en üst sırada yer alıyordu. Erol Bulut teklif aldığı takımı resmen açıkladı.
5 Haziran 2020 Cuma 11:03
Güncelleme: 05.06.2020 11:03
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Süper Lig'in bu sezon en başarılı takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.
Erol Bulut, transfer dedikodularından gelecek hedeflerine kadar birçok soruya yanıt verdi.
45 yaşındaki çalıştırıcının sezon sonundan itibaren Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edilmişti.
Başarılı teknik adam Fenerbahçe'den teklif geldiğine yönelik haberleri değerlendirdi ve konu hakkında samimi ifadeler kullandı.