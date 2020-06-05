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Emre Belözoğlu'nun Ömer Faruk Beyaz'a yaptığı konuşma ortaya çıktı!
Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig 12 Haziran'da başlayacak. Fenerbahçe sezonun geri kalan kısmı için çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Riva kampı sona erdi. Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'la kamp boyunca yakından ilgilendi. Belözoğlu'nun 16 yaşındaki futbolcuyla yaptığı konuşma sonrasında Ömer Faruk Beyaz'ın performansı yükseldi. İşte yapılan o konuşma...
5 Haziran 2020 Cuma 10:16
Güncelleme: 05.06.2020 10:16
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Fenerbahçe'de 9 gün süren Riva kampı sona erdi ve futbolcular cumartesi gününe kadar izne çıktı.
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3 TECRÜBELİ İSİM İŞ BAŞINDA İlginç olan ise bu zorlu dönemde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde gerçekleştirilen kamp, sarı-lacivertlilere göre sezonun belki de en güzel dönemiydi.
Bunda takımın futbolu özlemesinin dışında Emre-Volkan-Aurelio gibi isimlerin kurduğu yeni düzen ve futbolcularla olan ilişkisi de önemli yer tuttu.
SAHA DIŞINDA PATRON BELÖZOĞLU Saha dışında patron Emre Belözoğlu olsa da antrenman başladığında sorumluluk antrenörler Volkan Demirel ve Marco Aurelio'ya geçti.
Bu üçlünün takımı idaresi sonrası ekip içindeki hava gözle görülür şekilde değişti.