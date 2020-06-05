Çok net konuştu! Vedat Muriqi'den transfer sözleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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Çok net konuştu! Vedat Muriqi'den transfer sözleri

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilerin Riva kampında en öne çıkan isim olarak dikkatleri çekti. Formunu koruyan Kosovalı golcü transfer döneminde Avrupa takımlarının gözdesi haline gelmişti. 26 yaşındaki futbolcu söz konusu transferiyle ilgili çok net ifadeler kullandı.
5 Haziran 2020 Cuma 12:54 Güncelleme: 05.06.2020 12:54
Çok net konuştu! Vedat Muriqi'den transfer sözleri

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, sezonun geri kalan kısmıyla ilgili hedeflerinden bahsederken, transferiyle ilgili konuştu.

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Çok net konuştu! Vedat Muriqi'den transfer sözleri

Sarı-lacivertli takımla gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Avrupa'nın dev takımlarının gözdesi konumuna gelen yıldız futbolcu transferle ilgili son noktayı koydu.

İşte Muriqi'nin açıklamaları...

Çok net konuştu! Vedat Muriqi'den transfer sözleri

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Riva kampının yıldızlarından olan Vedat Muriqi, hırsı ve attığı gollerle teknik heyetin yüzünü güldürürken kaldığı yerden devam edeceğinin de sinyalini verdi.

Çok net konuştu! Vedat Muriqi'den transfer sözleri

Performansıyla arkadaşlarını da ateşleyen Kosovalı "Önümüzde çok önemli maçlar var. Belki istediğimiz noktada değiliz ama kalan maçlarımızı kazanırsak çok güzel bir kapanış yapabiliriz" derken, Türkiye Kupası'nı kaldıracaklarına dair de söz verdi.

Çok net konuştu! Vedat Muriqi'den transfer sözleri

Ligde kontrolün kendilerinde olmadığını itiraf eden Muriqi "Kendi maçlarımızı kazanıp neler olacağını göreceğiz. Kupada ise zafere ulaşmak tamamen bize bağlı. Başaracağımızdan en ufak bir şüphemiz yok" dedi.


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