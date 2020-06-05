Çok net konuştu! Vedat Muriqi'den transfer sözleri

Performansıyla arkadaşlarını da ateşleyen Kosovalı "Önümüzde çok önemli maçlar var. Belki istediğimiz noktada değiliz ama kalan maçlarımızı kazanırsak çok güzel bir kapanış yapabiliriz" derken, Türkiye Kupası'nı kaldıracaklarına dair de söz verdi.