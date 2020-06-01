Almanlar transferi duyurdu! Fenerbahçe savunmasına panzer geliyor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kısmeden sürüyor... Kısa süre önce sarı lacivertlilerin gündemine gelen Robin Konche için önemli bir gelişme yaşandı.

Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, konu ile ilgili yaptığı haberde oyuncunun mevcut takımını Wolfsburg ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali anlamda zorluklar yaşayan Fenerbahçe'nin de oyuncuyla yakından ilgilendiği ve yıldız ismin bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe saflarına katılabileceği ifade edildi.

RAKİP FRANKFURT

Öte yandan Fenerbahçe'nin Knoche transferinde tek olmadığı, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un da Knoche'ye talip olduğu ifade edildi.

Stoper mevkinde görev alan Robin Knoche, bu sezon Wolfburg formasıyla 29 maça çıkarken 2 gole imza attı ve 2404 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.