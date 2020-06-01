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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Almanlar transferi duyurdu! savunmasına panzer geliyor

Almanlar transferi duyurdu! Fenerbahçe savunmasına panzer geliyor

Gelecek sezonun kadro yapılandırması için çalışmalarına başlayan , corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşadığı mali problemlerden dolayı rotasını bonservissiz ya da düşük maliyetli isimlere çevirmişti. Bu bağlamda sarı lacivertliler, savunmaya yapacağı takviyede de aynı metodu uygulayacak. Almanya'nın ünlü yayın organı Bild, Wolfsburg ile yollarını ayıran Knoche'nin, Fenerbahçe'ye olabileceğini iddia etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de hareketliliği hız kısmeden sürüyor... Kısa süre önce sarı lacivertlilerin gündemine gelen Robin Konche için önemli bir gelişme yaşandı.

Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, konu ile ilgili yaptığı haberde oyuncunun mevcut takımını Wolfsburg ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali anlamda zorluklar yaşayan Fenerbahçe'nin de oyuncuyla yakından ilgilendiği ve yıldız ismin bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe saflarına katılabileceği ifade edildi.

RAKİP FRANKFURT
Öte yandan Fenerbahçe'nin Knoche transferinde tek olmadığı, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un da Knoche'ye talip olduğu ifade edildi.

Stoper mevkinde görev alan , bu sezon Wolfburg formasıyla 29 maça çıkarken 2 gole imza attı ve 2404 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

  1. 01.06.2020
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