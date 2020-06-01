Almanlar transferi duyurdu! Fenerbahçe savunmasına panzer geliyor
Gelecek sezonun kadro yapılandırması için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşadığı mali problemlerden dolayı rotasını bonservissiz ya da düşük maliyetli isimlere çevirmişti. Bu bağlamda sarı lacivertliler, savunmaya yapacağı takviyede de aynı metodu uygulayacak. Almanya'nın ünlü yayın organı Bild, Wolfsburg ile yollarını ayıran Knoche'nin, Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini iddia etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kısmeden sürüyor... Kısa süre önce sarı lacivertlilerin gündemine gelen Robin Konche için önemli bir gelişme yaşandı.
Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, konu ile ilgili yaptığı haberde oyuncunun mevcut takımını Wolfsburg ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali anlamda zorluklar yaşayan Fenerbahçe'nin de oyuncuyla yakından ilgilendiği ve yıldız ismin bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe saflarına katılabileceği ifade edildi.
RAKİP FRANKFURT
Öte yandan Fenerbahçe'nin Knoche transferinde tek olmadığı, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un da Knoche'ye talip olduğu ifade edildi.
Stoper mevkinde görev alan Robin Knoche, bu sezon Wolfburg formasıyla 29 maça çıkarken 2 gole imza attı ve 2404 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.
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