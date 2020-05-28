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28 Mayıs 2020, Perşembe
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’dan Alberto iddiası

Brezilya’dan Alberto iddiası

Kanarya'nın gündemindeki isimlerden için basınında önemli iddialar vardı.

Kanarya'nın gündemindeki isimlerden için basınında önemli iddialar vardı. Ülkenin spor sitelerinden UOL Esporte, sözleşmesi 31 Temmuz'da bitecek 19 yaşındaki golcüye yeni teklif yapan Santos'un olumsuz yanıt aldığını iddia etti. Brezilya ekibinin genç futbolcunun sarı-lacivertlilerle ön anlaşma yaptığı konusunda şüphelendiği ve 'ye yakın olduğu ileri sürüldü.
  1. 28.5.2020
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