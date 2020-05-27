Fenerbahçe'de Isla ve Falette'in yerine iki sürpriz isim! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Isla ve Falette'in yerine iki sürpriz isim!

Fenerbahçe'de Isla ve Falette'in yerine iki sürpriz isim!

Fenerbahçe'de Isla ve Falette'in yerine iki sürpriz isim!

Sezon sonunda Mauricio Isla ve Simon Falette ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de stopere , sağ beke ise Javier isimleri düşünülüyor.

için iki isim gündemde. ile sözleşmesi bitecek olan ... F.Bahçe'nin Frankfurt, Lazio ve 'ın da ilgilendiği 21 yaşındaki stopere teklif yaptığı belirtildi.

İspanyol basınından ise Javier iddiası geldi. Newcastle ile kontratı sona erecek olan 26 yaşındaki sağ bek için Kanarya'nın da devrede olduğu yazıldı.

  1. 27.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Isla ve Falette'in yerine iki sürpriz isim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA