Fenerbahçe'de Isla ve Falette'in yerine iki sürpriz isim!

Savunma için iki isim gündemde. İlki Nice ile sözleşmesi bitecek olan Malang Sarr... F.Bahçe'nin Frankfurt, Lazio ve Newcastle'ın da ilgilendiği 21 yaşındaki stopere teklif yaptığı belirtildi.

İspanyol basınından ise Javier Manquillo iddiası geldi. Newcastle ile kontratı sona erecek olan 26 yaşındaki sağ bek için Kanarya'nın da devrede olduğu yazıldı.