Fenerbahçe'de Isla ve Falette'in yerine iki sürpriz isim!
Sezon sonunda Mauricio Isla ve Simon Falette ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de stopere Malang Sarr, sağ beke ise Javier Manquillo isimleri düşünülüyor.
Savunma için iki isim gündemde. İlki Nice ile sözleşmesi bitecek olan Malang Sarr... F.Bahçe'nin Frankfurt, Lazio ve Newcastle'ın da ilgilendiği 21 yaşındaki stopere teklif yaptığı belirtildi.
İspanyol basınından ise Javier Manquillo iddiası geldi. Newcastle ile kontratı sona erecek olan 26 yaşındaki sağ bek için Kanarya'nın da devrede olduğu yazıldı.
- 27.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Isla ve Falette'in yerine iki sürpriz isim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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