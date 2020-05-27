Çılgın rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Mert Hakan teklifi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Çılgın rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Mert Hakan teklifi

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'a ikinci 'Muriqi' çalımını atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Cimbom ile prensipte anlaşan Mert Hakan Yandaş'a çılgın bir rakam teklif ederek yıldız futbolcunun kafasını karıştırdı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

27 Mayıs 2020 Çarşamba 06:48 Güncelleme: 27.05.2020 06:48
Çılgın rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Mert Hakan teklifi

Yaz transfer döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de şüphesiz en ses getiren transfer, Galatasaray'a atılan çalım nedeniyle Vedat Muriqi olmuştu.

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Çılgın rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Mert Hakan teklifi

Sarı-kırmızılı ekiple anlaştı gözüyle bakılan, hatta sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Muriqi, bir anda Sarı Kanaryalar'ın yolunu tutmuştu.

Çılgın rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Mert Hakan teklifi

Süper Lig'e verilen arada önümüzdeki sezon planlamalarına başlayan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı da Galatasaray'ın elinden alarak büyük ses yaratmaya hazırlanıyor.

Çılgın rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Mert Hakan teklifi

TEKLİF KAFA KARIŞTIRDI

Herkesin "Galatasaray'a gidecek" dediği Sivassporlu yıldız orta saha Mert Hakan Yandaş'ın transferi yeni bir boyut kazandı.

Çılgın rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Mert Hakan teklifi

Fenerbahçe, ocak ayında sarı-kırmızılılarla yıllık 1.6 milyon Euro'ya prensipte anlaşan yıldız futbolcuya müthiş bir teklif yaptı. Kanarya 4 yıl için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

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