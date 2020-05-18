Fenerbahçe'de corona virüsü testi yapıldı!
Fenerbahçe bir kez daha corona virüsü testine girdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görev yapan personellerle kulübün futbolcuları, teknik ve idari heyetin Covid-19 test sonuçlarına göre antrenman programı uygulanacak.
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ve idari heyet ile tesis görevlilerine yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi yapıldı.
Sarı-lacivertlilerde futbol A takımı oyuncuları, teknik ve idari heyeti ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görev yapan personel, yetkililerden alınan özel izinle bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Covid-19 PCR testinden geçti. Test sonuçlarına göre haftalık antrenman programının belirleneceği bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Burak Kızılhan'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Kızılhan yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğu bilgisini de paylaşmıştı.
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