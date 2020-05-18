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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de corona virüsü testi yapıldı!

'de corona virüsü testi yapıldı!

Fenerbahçe'de corona virüsü testi yapıldı!

bir kez daha corona virüsü testine girdi. Samandıra 'nde görev yapan personellerle kulübün futbolcuları, teknik ve idari heyetin Covid-19 test sonuçlarına göre antrenman programı uygulanacak.

'de futbolcular, teknik ve idari heyet ile tesis görevlilerine yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi yapıldı.

Sarı-lacivertlilerde futbol A takımı oyuncuları, teknik ve idari heyeti ile Samandıra 'nde görev yapan personel, yetkililerden alınan özel izinle bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Covid-19 PCR testinden geçti. Test sonuçlarına göre haftalık antrenman programının belirleneceği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Burak Kızılhan'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Kızılhan yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğu bilgisini de paylaşmıştı.

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  1. 18.05.2020
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