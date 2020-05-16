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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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''Sağlık bakanımız gerçek bir lider''

''Sağlık bakanımız gerçek bir lider''

ekiplerinden 'de Başkan , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaşanılan bu süreçte tam bir liderlik gösterdiğini kaydetti ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Salgın konusunda tüm 'nin çok çaba sarfettiğini söyleyen Başkanı , "Dünya ile kıyasladığımız zaman çok iyi bir yerdeyiz. Sağlık bakanımızın sürekli gelişmeleri bize anlatması ve gerçek bir liderlik örneği sergilemesi, bu süreci bu şekilde atlatmamızın önemli etkenlerinden. Tabii bu ekip işi. Herkes var gücüyle çalıştı. Hepsine Fenerbahçe camiası olarak şükranlarımızı iletmek istiyorum. Yardım yapmak için yola çıkan 2 vatandaşımız 'da şehit oldu. Onlara da başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

  1. 16.5.2020
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