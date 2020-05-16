''Sağlık bakanımız gerçek bir lider''

Salgın konusunda tüm Türkiye'nin çok çaba sarfettiğini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Dünya ile kıyasladığımız zaman çok iyi bir yerdeyiz. Sağlık bakanımızın sürekli gelişmeleri bize anlatması ve gerçek bir liderlik örneği sergilemesi, bu süreci bu şekilde atlatmamızın önemli etkenlerinden. Tabii bu ekip işi. Herkes var gücüyle çalıştı. Hepsine Fenerbahçe camiası olarak şükranlarımızı iletmek istiyorum. Yardım yapmak için yola çıkan 2 vatandaşımız Van'da şehit oldu. Onlara da başsağlığı diliyorum" diye konuştu.