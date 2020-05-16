''Sağlık bakanımız gerçek bir lider''
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaşanılan bu süreçte tam bir liderlik gösterdiğini kaydetti ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Salgın konusunda tüm Türkiye'nin çok çaba sarfettiğini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Dünya ile kıyasladığımız zaman çok iyi bir yerdeyiz. Sağlık bakanımızın sürekli gelişmeleri bize anlatması ve gerçek bir liderlik örneği sergilemesi, bu süreci bu şekilde atlatmamızın önemli etkenlerinden. Tabii bu ekip işi. Herkes var gücüyle çalıştı. Hepsine Fenerbahçe camiası olarak şükranlarımızı iletmek istiyorum. Yardım yapmak için yola çıkan 2 vatandaşımız Van'da şehit oldu. Onlara da başsağlığı diliyorum" diye konuştu.
- 16.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
''Sağlık bakanımız gerçek bir lider'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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