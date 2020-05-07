Emir Dilaver’den vazgeçmiyor
Teknik direktörlük için 1 numaralı aday haline gelen Nenad Bjelica'nın bir diğer prensi Emir Dilaver...
Teknik direktörlük için 1 numaralı aday haline gelen Nenad Bjelica'nın bir diğer prensi Emir Dilaver... Son olarak Dinamo Zagreb'de Hırvat hoca ile birlikte çalışan Türk asıllı Avusturyalı stoper adeta Bjelica'nın vazgeçemediği bir isim. 2013-14'te Austuria Wien'de Bjelica ile birlikte şampiyonluk yaşayan Emir Dilaver, 2017-18'de hocasıyla Lech Poznan'da buluştu. Bjelica, Emir'i iki sezon önce Dinamo Zagreb'e de aldı. Bjelica, Emir'i Fener'e de istiyor.
- 7.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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