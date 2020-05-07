Emir Dilaver’den vazgeçmiyor

Teknik direktörlük için 1 numaralı aday haline gelen Nenad Bjelica'nın bir diğer prensi Emir Dilaver... Son olarak Dinamo Zagreb'de Hırvat hoca ile birlikte çalışan Türk asıllı Avusturyalı stoper adeta Bjelica'nın vazgeçemediği bir isim. 2013-14'te Austuria Wien'de Bjelica ile birlikte şampiyonluk yaşayan Emir Dilaver, 2017-18'de hocasıyla Lech Poznan'da buluştu. Bjelica, Emir'i iki sezon önce Dinamo Zagreb'e de aldı. Bjelica, Emir'i Fener'e de istiyor.