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07 Mayıs 2020, Perşembe
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’den vazgeçmiyor

Emir Dilaver’den vazgeçmiyor

Teknik direktörlük için 1 numaralı aday haline gelen 'nın bir diğer prensi ...

Teknik direktörlük için 1 numaralı aday haline gelen 'nın bir diğer prensi ... Son olarak 'de Hırvat hoca ile birlikte çalışan Türk asıllı Avusturyalı stoper adeta Bjelica'nın vazgeçemediği bir isim. 2013-14'te Austuria Wien'de Bjelica ile birlikte şampiyonluk yaşayan Emir Dilaver, 2017-18'de hocasıyla Lech Poznan'da buluştu. Bjelica, Emir'i iki sezon önce Dinamo Zagreb'e de aldı. Bjelica, Emir'i Fener'e de istiyor.

  1. 7.5.2020
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