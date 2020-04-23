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23 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe 6-0’lık maçta 5-2 yenilebilirdik

’lık maçta yenilebilirdik

6-0’lık maçta 5-2 yenilebilirdik

F.Bahçe’nin eski kaptanı , tarihe geçen ’lık zaferiyle ilgili bomba gibi açıklamalar yaptı.

Adana Demirspor'da görev yaptıktan sonra teknik direktörlük kariyerine 'te devam eden , 'de forma giydiği dönemlere ilişkin bomba açıklamalar yaptı. Özat, " yendiğimiz maçta de yenilebilirdik. Her attığımız gol oldu. Fenerbahçe'ye gittiğim dönemde Galatasaray'dan da teklif gelmişti. Ama ben çoktan anlaşmıştım. Galatasaray'ı 4-0 yendiğimiz maçın öncesinde beni 'la kıyaslayarak motive etmişti. Aziz başkanın böyle motive yöntemleri vardı" ifadelerini kullandı.
  1. 23.4.2020
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