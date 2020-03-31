Recep Niyaz'dan Fenerbahçe sözleri! "Yanlış anlaşıldım" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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'dan sözleri! "Yanlış anlaşıldım"

Recep Niyaz'dan Fenerbahçe sözleri! "Yanlış anlaşıldım"

ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da forma giyen , 25. haftada oynanan ve 2-2 sona eren maçı sonrası " altyapısında geçti. Altyapımın %75'i Denizlispor, %25'i Fenerbahçe'dir" açıklamasında bulunmuş ve sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti. 24 yaşındaki futbolcu, o gün söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Denizlispor forması giyen , 'de eski takımı ile oynadıkları ve 2-2 sonra eren maçın ardından sarf ettiği ' altyapısında geçti. Altyapımın %75'i Denizlispor, %25'i Fenerbahçe'dir' sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Ajansspor'a konuşan Recep Niyaz şu ifadeleri kullandı:

"FENERBAHÇE'YE SAYGI DUYUYORUM"

Kesinlikle yanlış anlaşılma oldu. Fenerbahçe'de bulunduğum süreç ya da sonrasında hiçbir zaman kötü düşüncem olmadı. Fenerbahçe gibi bir camiayı karşıya alma düşüncem söz konusu bile değil. Orada sadece altyapıda geçirdiğim süreçten bahsettim. Orada doğru olanı söylemek istedim.
Fenerbahçe A Takımı'nda Denizlispor'dan çok daha fazla zaman geçirdim. Böyle de söyleyebiliriz. Fenerbahçe dahil tüm takımlara sonuna kadar saygı duyuyor ve orada geçirdiğim dönem için kendimle gurur diyorum. Genç bir yaşta çok büyük bir camiada çok büyük isimlerle oynadım. Benim için ayrı bir yere sahip. Yanlış anlaşılan bir durum oldu.

  1. 31.03.2020
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