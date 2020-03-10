Kadro silbaştan
Yeni sezonu planlamaya başlayan yönetim en az 5-6 nokta transfer yapacak.
Ligde artık yeni sezonu planlamaya başlayan Fenerbahçe'de kadroda da ciddi bir değişim yaşanması bekleniyor. Şimdilik Serdar Aziz, Ozan Tufan, Luiz Gustavo ve Vedat Muriqi dışındaki tüm oyuncuların durumuna 'belirsiz' olarak bakılıyor. Mehmet Ekici, Isla, Hasan Ali, Falette, Tolga Ciğerci'nin sözleşmeleri bitiyor. Bu isimlerden birçoğu ile yollar ayrılacak. Kaptan Emre ise teknik heyete dahil olacak. Yeni sezon için en az 5-6 nokta transfer yapılması hedefleniyor. Scout ekibi bu konuda yönetime rapor sunacak. Transfer görüşmelerine yeni hoca belli olduktan sonra start verilecek.
KONYA'YA YENİ 11!
F.Bahçe'de Falette, Kruse ve Sadık sakatlıkları, Altay, Serdar, Tolgay ve Ozan cezaları nedeniyle bu hafta forma giyemeyecek. Konya maçında ilk 11'in şu şekilde kurulması bekleniyor: Harun, Isla, Gustavo, Jailson, Hasan Ali, Emre, Tolga, M. Ekici, Dirar, Deniz, Muriç.
TAKIMIN BAŞINDA GÖLE OLACAK
Denizlispor maçında olduğu gibi Konya deplasmanında da F.Bahçe'nin başında antrenör Zeki Murat Göle olacak. Kaptan Emre ve Volkan Demirel de idmanlarda ve fikir olarak Göle'ye destek verecek. Emre bu hafta forma da giyecek.
- 10.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Kadro silbaştan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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