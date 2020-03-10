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10 Mart 2020, Salı
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Kadro silbaştan

Kadro silbaştan

Yeni sezonu planlamaya başlayan yönetim en az 5-6 nokta yapacak.

Ligde artık yeni sezonu planlamaya başlayan 'de kadroda da ciddi bir değişim yaşanması bekleniyor. Şimdilik , , Luiz Gustavo ve Vedat Muriqi dışındaki tüm oyuncuların durumuna 'belirsiz' olarak bakılıyor. , Isla, , Falette, 'nin sözleşmeleri bitiyor. Bu isimlerden birçoğu ile yollar ayrılacak. Kaptan ise teknik heyete dahil olacak. için en az 5-6 nokta yapılması hedefleniyor. Scout ekibi bu konuda yönetime rapor sunacak. Transfer görüşmelerine yeni hoca belli olduktan sonra start verilecek.

KONYA'YA YENİ 11!

F.Bahçe'de Falette, Kruse ve Sadık sakatlıkları, Altay, Serdar, Tolgay ve Ozan cezaları nedeniyle bu hafta forma giyemeyecek. maçında ilk 11'in şu şekilde kurulması bekleniyor: Harun, Isla, Gustavo, Jailson, Hasan Ali, Emre, Tolga, M. Ekici, Dirar, Deniz, Muriç.

TAKIMIN BAŞINDA GÖLE OLACAK
Denizlispor maçında olduğu gibi Konya deplasmanında da F.Bahçe'nin başında antrenör Zeki Murat Göle olacak. Kaptan Emre ve Volkan Demirel de idmanlarda ve fikir olarak Göle'ye destek verecek. Emre bu hafta forma da giyecek.

  1. 10.3.2020
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