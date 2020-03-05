Menajeri açıkladı! "En büyük hayali Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak!" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Menajeri açıkladı! "En büyük hayali F.Bahçe'yi şampiyon yapmak!"

Menajeri açıkladı! "En büyük hayali 'yi şampiyon yapmak!"

Menajeri açıkladı! "En büyük hayali Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak!"

'de kötü gidişatın ardından ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de arayışları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktörlük koltuğu için ve Erol Bulut gibi isimler anılırken flaş bir isim için menajeri açıklamalarda bulundu. İşte o isim ve detaylar...

'de ayrılığı sonrası teknik adam arayışları sürüyor... Ligde ilk 24 hafta sonunda topladığı 39 puanla 7. sırada yer alan sarı-lacivertlilerde koltuğu için birçok isim anılırken Türk spor camiasının tanınan isimlerinden 'nun menajeri, Radyospor'da katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Luce'nin menajeri Süreyya Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı; "'nin karın ağrısı maalesef altyapıya verilmeyen değer. dışındaki takımlar gençlere şans vermiyor. Bu kulüpler oyuncularını köreltiyorlar. U21 liginin kalkması bence yanlış bir hamle. Bu karar bir kez daha gözden geçirilmeli.

''LUCESCU BU TARZ GÖREVLERİ KABUL ETMEYECEKTİR''
Lucescu ile çok yakından ilgilendi. Lucescu'nun 'ın üzerinde büyük emeği var ancak Mircea Lucescu bu tarz görevleri kabul etmeyecektir. Danışmanlık veya üst akıl tarzı görevlerle ilgilenmiyor. Lucescu sahaya inip takım çalıştırmak istiyor. 75 yaşında olmasına rağmen kendisini çok genç hissediyor. Lucescu'yu zamanında üst akıl olarak getirmek istedi ancak bunu Lucescu kabul etmedi. O dönem Galatasaray'ın hocası Igor Tudor'du.

''LUCESCU'NUN HAYALİ FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK''
Lucescu'nun parayla işi yok. Devre arasında Sion'un teklifi vardı ancak maali şartlar uygun olmasına rağmen devre arası olduğu için Sion'un başına geçmedi. Lucescu bu tarz tekliflere kapalı. O 2 yıllık projesi olan takımların başına geçmek istiyor. Lucescu danışmanlık görevlerini kabul etmiyor. Fenerbahçe'den teklif gelirse Lucescu çalışmak ister. Onun en büyük arzusu Beşiktaş ve Galatasaray'ı şampiyon yaptıktan sonra Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaktı." diye konuşmuştu...

  1. 05.03.2020
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