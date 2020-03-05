Menajeri açıkladı! "En büyük hayali Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak!"

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ayrılığı sonrası teknik adam arayışları sürüyor... Ligde ilk 24 hafta sonunda topladığı 39 puanla 7. sırada yer alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör koltuğu için birçok isim anılırken Türk spor camiasının tanınan isimlerinden Mircea Lucescu'nun menajeri, Radyospor'da katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Luce'nin menajeri Süreyya Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı; "Türkiye'nin karın ağrısı maalesef altyapıya verilmeyen değer. Trabzonspor dışındaki takımlar gençlere şans vermiyor. Bu kulüpler oyuncularını köreltiyorlar. U21 liginin kalkması bence yanlış bir hamle. Bu karar bir kez daha gözden geçirilmeli.

''LUCESCU BU TARZ GÖREVLERİ KABUL ETMEYECEKTİR''

Lucescu ile Beşiktaş çok yakından ilgilendi. Lucescu'nun Sergen Yalçın'ın üzerinde büyük emeği var ancak Mircea Lucescu bu tarz görevleri kabul etmeyecektir. Danışmanlık veya üst akıl tarzı görevlerle ilgilenmiyor. Lucescu sahaya inip takım çalıştırmak istiyor. 75 yaşında olmasına rağmen kendisini çok genç hissediyor. Lucescu'yu zamanında üst akıl olarak Galatasaray getirmek istedi ancak bunu Lucescu kabul etmedi. O dönem Galatasaray'ın hocası Igor Tudor'du.

Sergen Yalçın: Lucescu'yu çok severim, çok saygı duyarım, kendisi hakkında asla negatif yorum yapmam. Buraya hangi görevde gelecekse, gelebilir, benim için hiçbir sorun yok. pic.twitter.com/t1y6FMZy3q — Fotomaç (@fotomac) February 8, 2020

''LUCESCU'NUN HAYALİ FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK''

Lucescu'nun parayla işi yok. Devre arasında Sion'un teklifi vardı ancak maali şartlar uygun olmasına rağmen devre arası olduğu için Sion'un başına geçmedi. Lucescu bu tarz tekliflere kapalı. O 2 yıllık projesi olan takımların başına geçmek istiyor. Lucescu danışmanlık görevlerini kabul etmiyor. Fenerbahçe'den teklif gelirse Lucescu çalışmak ister. Onun en büyük arzusu Beşiktaş ve Galatasaray'ı şampiyon yaptıktan sonra Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaktı." diye konuşmuştu...