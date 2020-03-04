İsteyin seve seve gelirim
“Sezon sonunu kadar para istemem, yeni hoca ile anlaşırsanız yardımcısı da olurum”
Teknik adam arayışlarını sürdüren F.Bahçe'ye eski teknik direktörü İsmail Kartal'dan açık mektup geldi. 58 yaşındaki çalıştırıcının, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak takımın başına geçme isteğini yönetime ilettip "Türkiye Kupası'nı kazanırsak para verirsiniz. Alamazsak onu da istemem" dediği öğrenildi. Kartal'ın ayrıca, gelecek sezon başka bir hoca ile anlaşılması halinde o ismin yardımcısı olmayı kabul edeceğini bildirdiği de belirtildi. Yönetimin bu teklifi değerlendirdiği gelen haberler arasında.
- 4.3.2020
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