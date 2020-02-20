Gelenek sürecek

Sarı-lacivertli futbolcular derbi öncesi öğle yemeği organizasyonunda bir araya geldi. İdari menajer Volkan Ballı ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'in de yer aldığı yemekte Simon Falette'nin doğum günü de kutlandı. Kaptanlar Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan yemeğin ardından FB TV'de derbi ile ilgili görüşlerini paylaştı:

EMRE: Zorlu bir maç olacak. Son haftalarda kaybettiğimiz puanları telafi etmek adına inanıyorum ki arkadaşlarımız motive olacaklardır. Yıllardır sahamızda büyük taraftarımızın önünde üstünlüğümüz var. Bunu koruyabilecek gücümüz ve enerjimiz var. Taraftarımızı üzmeden evlerine göndereceğiz.

OZAN: İnşallah Kadıköy'de güzel bir galibiyet alacağız. Maça çok iyi hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin fazlasını göstereceğiz. Değişmeyen şeyler var, biliniyor. İnşallah pazar günü de bazı şeyler değişmeyecek, aynı kalacak. Serüven devam edecek

1 DAKİKADA TÜKENDİ

Derbi biletleri satışa çıktı. İlk gün kongre üyelerine ayrılan biletler 1 dakika içinde tükendi. Öğrenci biletleri için de stat önünde uzun kuyruk oluştu. Bugün FB Kart ve Fenercell sahipleri 1'er adetle sınırlı olmak üzere bilet alabilecek. Genel satış ise yarın başlayacak. Fiyatlar 160 TL'den başlıyor. Öğrenci bileti 80 lira. Galatasaraylılar için ayrılan misafir tribün ise 200 lira.

İLK GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki lig maçlarında ilk golü atan taraf zor yeniliyor. Rekabetteki son 53 lig maçında ilk öne geçen takım, sadece 3 kez sahadan puansız ayrıldı... Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon geriye düştüğü 9 karşılaşmanın 3'ünü galip tamamlarken, öne geçtiği 11 maçın 2'sini ise kaybetti. Galatasaray ise bu sezon ligde 6 kez yenik duruma düştü. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçların sadece 1'ini kazanabildi.