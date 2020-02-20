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20 Şubat 2020, Perşembe
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Gelenek sürecek

Gelenek sürecek

Sarı-lacivertli futbolcular derbi öncesi öğle yemeği organizasyonunda bir araya geldi. Kaptanlar ve yemeğin ardından 'de derbi ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Sarı-lacivertli futbolcular derbi öncesi öğle yemeği organizasyonunda bir araya geldi. İdari menajer ve yardımcı antrenör 'in de yer aldığı yemekte Simon Falette'nin doğum günü de kutlandı. Kaptanlar ve yemeğin ardından 'de derbi ile ilgili görüşlerini paylaştı:

EMRE: Zorlu bir maç olacak. Son haftalarda kaybettiğimiz puanları telafi etmek adına inanıyorum ki arkadaşlarımız motive olacaklardır. Yıllardır sahamızda büyük taraftarımızın önünde üstünlüğümüz var. Bunu koruyabilecek gücümüz ve enerjimiz var. Taraftarımızı üzmeden evlerine göndereceğiz.
OZAN: İnşallah Kadıköy'de güzel bir galibiyet alacağız. Maça çok iyi hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin fazlasını göstereceğiz. Değişmeyen şeyler var, biliniyor. İnşallah pazar günü de bazı şeyler değişmeyecek, aynı kalacak. Serüven devam edecek

1 DAKİKADA TÜKENDİ
Derbi biletleri satışa çıktı. İlk gün kongre üyelerine ayrılan biletler 1 dakika içinde tükendi. Öğrenci biletleri için de stat önünde uzun kuyruk oluştu. Bugün FB Kart ve Fenercell sahipleri 1'er adetle sınırlı olmak üzere bilet alabilecek. Genel satış ise yarın başlayacak. Fiyatlar 160 TL'den başlıyor. Öğrenci bileti 80 lira. Galatasaraylılar için ayrılan misafir tribün ise 200 lira.

İLK GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK
ile arasındaki lig maçlarında ilk golü atan taraf zor yeniliyor. Rekabetteki son 53 lig maçında ilk öne geçen takım, sadece 3 kez sahadan puansız ayrıldı... Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon geriye düştüğü 9 karşılaşmanın 3'ünü galip tamamlarken, öne geçtiği 11 maçın 2'sini ise kaybetti. Galatasaray ise bu sezon ligde 6 kez yenik duruma düştü. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçların sadece 1'ini kazanabildi.

  1. 20.2.2020
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