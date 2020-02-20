Gelenek sürecek
Sarı-lacivertli futbolcular derbi öncesi öğle yemeği organizasyonunda bir araya geldi. Kaptanlar Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan yemeğin ardından FB TV'de derbi ile ilgili görüşlerini paylaştı.
Sarı-lacivertli futbolcular derbi öncesi öğle yemeği organizasyonunda bir araya geldi. İdari menajer Volkan Ballı ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'in de yer aldığı yemekte Simon Falette'nin doğum günü de kutlandı. Kaptanlar Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan yemeğin ardından FB TV'de derbi ile ilgili görüşlerini paylaştı:
EMRE: Zorlu bir maç olacak. Son haftalarda kaybettiğimiz puanları telafi etmek adına inanıyorum ki arkadaşlarımız motive olacaklardır. Yıllardır sahamızda büyük taraftarımızın önünde üstünlüğümüz var. Bunu koruyabilecek gücümüz ve enerjimiz var. Taraftarımızı üzmeden evlerine göndereceğiz.
OZAN: İnşallah Kadıköy'de güzel bir galibiyet alacağız. Maça çok iyi hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin fazlasını göstereceğiz. Değişmeyen şeyler var, biliniyor. İnşallah pazar günü de bazı şeyler değişmeyecek, aynı kalacak. Serüven devam edecek
1 DAKİKADA TÜKENDİ
Derbi biletleri satışa çıktı. İlk gün kongre üyelerine ayrılan biletler 1 dakika içinde tükendi. Öğrenci biletleri için de stat önünde uzun kuyruk oluştu. Bugün FB Kart ve Fenercell sahipleri 1'er adetle sınırlı olmak üzere bilet alabilecek. Genel satış ise yarın başlayacak. Fiyatlar 160 TL'den başlıyor. Öğrenci bileti 80 lira. Galatasaraylılar için ayrılan misafir tribün ise 200 lira.
İLK GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki lig maçlarında ilk golü atan taraf zor yeniliyor. Rekabetteki son 53 lig maçında ilk öne geçen takım, sadece 3 kez sahadan puansız ayrıldı... Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon geriye düştüğü 9 karşılaşmanın 3'ünü galip tamamlarken, öne geçtiği 11 maçın 2'sini ise kaybetti. Galatasaray ise bu sezon ligde 6 kez yenik duruma düştü. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçların sadece 1'ini kazanabildi.
- 20.2.2020
- Nevzat Dindar: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal kovulur
- Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı
- Ali Koç: Lehimize de hakem hataları oldu
- Canlı yayında flaş sözler! "Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayabilir"
- Efsane geri dönüyor! Kale Arkası, Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu ile A Spor'da başlıyor!
-
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı
Toplam 2
Yorum
OSMAN DEMEDİ DEMEYİN HALİL FENER İ YAKACAK.
-
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
-
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
ayıp Galatasaray terbiyesi görgüsü nerede kaldı? Yaşına yakışıyormu sayın başkan?
Gelenek sürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.