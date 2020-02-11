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11 Şubat 2020, Salı
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erteledi

Ali Koç erteledi

Başkan , hakem hataları ile ilgili yapacağı toplantıyı saldırısı nedeniyle daha sonra gerçekleştireceğini açıkladı.

TV'de dün saat 16.00'da canlı yayına çıkan , "'de 5 kahraman askerimizi şehit verdik. Bu yüzden bugün bu programı yapmamaya karar verdik" dedi. Hafta sonu maçında yaşanan bazı olayların camiada infial boyutuna geldiğini de kaydeden Koç, "Orta hakem ve VAR hakeminin ürkütücü boyutta olan kararlarının sebeplerini, 'ye bakış açımızı, hakem atamalarıyla ilgili görüşlerimizi paylaşacaktık. Artık bu şekilde devam edilemeyeceğini ve neler yapılması gerektiğini açıklayacaktık. Camiamızı devletle karşı karşıya getirme yönünde algı operasyonunu kimlerin yaptığını, neler amaçladıklarını anlatacaktık. Sezonun geri kalanı için çağrımız olacaktı. Birkaç gün sonra görüşlerimizi aktaracağız. Tekrar başımız sağolsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah bir daha göstermesin" ifadelerini kullandı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Fenerbahçe, 'te dün rejim saldırısında şehit düşen ve yaralanan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Resmi sitedeki açıklamada, "İdlib'te rejim unsurları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz" denildi.

  1. 11.2.2020
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