Ali Koç erteledi

Fenerbahçe TV'de dün saat 16.00'da canlı yayına çıkan Ali Koç, "Suriye'de 5 kahraman askerimizi şehit verdik. Bu yüzden bugün bu programı yapmamaya karar verdik" dedi. Hafta sonu Alanyaspor maçında yaşanan bazı olayların camiada infial boyutuna geldiğini de kaydeden Koç, "Orta hakem ve VAR hakeminin ürkütücü boyutta olan kararlarının sebeplerini, TFF'ye bakış açımızı, hakem atamalarıyla ilgili görüşlerimizi paylaşacaktık. Artık bu şekilde devam edilemeyeceğini ve neler yapılması gerektiğini açıklayacaktık. Camiamızı devletle karşı karşıya getirme yönünde algı operasyonunu kimlerin yaptığını, neler amaçladıklarını anlatacaktık. Sezonun geri kalanı için çağrımız olacaktı. Birkaç gün sonra görüşlerimizi aktaracağız. Tekrar başımız sağolsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah bir daha göstermesin" ifadelerini kullandı.



BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe, İdlib'te dün rejim saldırısında şehit düşen ve yaralanan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Resmi sitedeki açıklamada, "İdlib'te rejim unsurları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz" denildi.