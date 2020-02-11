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11 Şubat 2020, Salı
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1 milyonuncu taraftara jest

1 milyonuncu taraftara jest

, kart sahibi 1 milyonuncu taraftarın, derbisinde ağırlanacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, logolu 998 bin kart satışı gerçekleştirildiği kaydedilirken, 1 milyonuncu kart sahibinin futbol takımı oyuncuları tarafından imzalanmış forma kazanma ve derbisini locada izleme fırsatı elde edeceği aktarıldı.

  1. 11.2.2020
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