1 milyonuncu taraftara jest

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe logolu 998 bin Passolig kart satışı gerçekleştirildiği kaydedilirken, 1 milyonuncu kart sahibinin futbol takımı oyuncuları tarafından imzalanmış forma kazanma ve Galatasaray derbisini locada izleme fırsatı elde edeceği aktarıldı.