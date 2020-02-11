1 milyonuncu taraftara jest
Fenerbahçe, Passolig kart sahibi 1 milyonuncu taraftarın, Galatasaray derbisinde ağırlanacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe logolu 998 bin Passolig kart satışı gerçekleştirildiği kaydedilirken, 1 milyonuncu kart sahibinin futbol takımı oyuncuları tarafından imzalanmış forma kazanma ve Galatasaray derbisini locada izleme fırsatı elde edeceği aktarıldı.
- 11.2.2020
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