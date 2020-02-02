Kruse yetmedi

Sarı-lacivertlilerin çıkışında büyük payı olan Max Kruse, son haftalardaki performansını Trabzonspor deplasmanında da sürdürdü. Tecrübeli futbolcu maçın ilk düdüğüyle birlikte yeteneklerini sergilemeye başladı. Henüz 1. dakika dolmadan Fenerbahçe rakip kaleye ciddi biçimde yüklendi. 20. saniyede bir kafa vuruşundan yararlanamayan 31 yaşındaki futbolcu, kısa süre sonra savunmanın ayağından seken topu önünde buldu. Max Kruse sağ ayağıyla meşin yuvarlağı nefis şekilde plaseleyerek günün başarılı ismi Uğurcan Çakır'ı avladı. Kruse son 5 maçta 4. kez fileleri sarstı. Sarı-lacivertlilerin atak görüntüsünde Alman futbolcunun payı büyüktü. Zeka dolu pasları ve keskin ortalarıyla takım arkadaşlarını besledi. Ancak başta Vedat Muriç olmak üzere Kanarya'nın hücumcuları maçta etkisiz kaldı.



TRABZONSPOR'A EN ERKEN GOL

Fenerbahçe, Karadeniz deplasmanında 45'inci saniyede golü buldu. Bu Süper Lig tarihinde sarılacivertlilerin Trabzonspor'a attığı en erken gol oldu. Max Kruse önüne gelen fırsatı affetmedi.