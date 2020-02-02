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02 Şubat 2020, Pazar
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Kruse yetmedi

Kruse yetmedi

Alman yıldız dün yine golünü attı. Son 5 haftada 4. kez ağları sarsan Kruse’nin bu sayısı ’nın puan almasına yetmedi.

Sarı-lacivertlilerin çıkışında büyük payı olan , son haftalardaki performansını deplasmanında da sürdürdü. Tecrübeli futbolcu maçın ilk düdüğüyle birlikte yeteneklerini sergilemeye başladı. Henüz 1. dakika dolmadan rakip kaleye ciddi biçimde yüklendi. 20. saniyede bir kafa vuruşundan yararlanamayan 31 yaşındaki futbolcu, kısa süre sonra savunmanın ayağından seken topu önünde buldu. Max Kruse sağ ayağıyla meşin yuvarlağı nefis şekilde plaseleyerek günün başarılı ismi Uğurcan Çakır'ı avladı. Kruse son 5 maçta 4. kez fileleri sarstı. Sarı-lacivertlilerin atak görüntüsünde Alman futbolcunun payı büyüktü. Zeka dolu pasları ve keskin ortalarıyla takım arkadaşlarını besledi. Ancak başta Vedat Muriç olmak üzere 'nın hücumcuları maçta etkisiz kaldı.

TRABZONSPOR'A EN ERKEN GOL
Fenerbahçe, deplasmanında 45'inci saniyede golü buldu. Bu tarihinde sarılacivertlilerin Trabzonspor'a attığı en erken gol oldu. Max Kruse önüne gelen fırsatı affetmedi.

  1. 2.2.2020
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