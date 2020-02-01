Yusuf Mert: Gole açım

Fenerbahçe'den Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim'e transfer olan Yusuf Mert Tunç, "Kariyerimde yeni macera olacak. Çok çalışacağıma söz veriyorum. Çok gol sevinci yaşamak istiyorum. Gole aç olarak buraya geldim" dedi. 19 yaşındaki forvetin sözleşmesinde Fenerbahçe'nin istemesi halinde 350 bin euro ödeyerek geri alma maddesinin yer aldığı belirtildi.