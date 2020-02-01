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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Yusuf Mert: Gole açım

Yusuf Mert: Gole açım

'den Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim'e olan , "Kariyerimde yeni macera olacak. Çok çalışacağıma söz veriyorum. Çok gol sevinci yaşamak istiyorum. Gole aç olarak buraya geldim" dedi.

'den Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim'e olan , "Kariyerimde yeni macera olacak. Çok çalışacağıma söz veriyorum. Çok gol sevinci yaşamak istiyorum. Gole aç olarak buraya geldim" dedi. 19 yaşındaki forvetin sözleşmesinde Fenerbahçe'nin istemesi halinde 350 bin euro ödeyerek geri alma maddesinin yer aldığı belirtildi.

  1. 1.2.2020
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