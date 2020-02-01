Yusuf Mert: Gole açım
Fenerbahçe'den Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim'e transfer olan Yusuf Mert Tunç, "Kariyerimde yeni macera olacak. Çok çalışacağıma söz veriyorum. Çok gol sevinci yaşamak istiyorum. Gole aç olarak buraya geldim" dedi.
Fenerbahçe'den Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim'e transfer olan Yusuf Mert Tunç, "Kariyerimde yeni macera olacak. Çok çalışacağıma söz veriyorum. Çok gol sevinci yaşamak istiyorum. Gole aç olarak buraya geldim" dedi. 19 yaşındaki forvetin sözleşmesinde Fenerbahçe'nin istemesi halinde 350 bin euro ödeyerek geri alma maddesinin yer aldığı belirtildi.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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