Fenerbahçe 2-0 Başakşehir | MAÇ SONUCU - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
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2-0 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe 2-0 Başakşehir | MAÇ SONUCU

'in 19. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Zirve yarışında olan iki takım, ve 'in karşılaşması nefesleri kesti. Ülker Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı ve zirve yolunda çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

'de 19. hafta heyecanı -Medipol maçıyla devam etti. Sarı-lacivertliler seyircisinin de desteğiyle kusursuza yakın bir performans çizdi ve müsabakadan 2-0 galip ayrılarak çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Max Kruse ve Vedat Muriç'ten geldi.

Bu skorun ardından Fenerbahçe üst üste 4. galibiyetini alarak 37 puana yükseldi ve 17 hafta sonra bir kez daha sarı-lacivertlilere yenilen Başakşehir ise 36 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ile karşılaşacakken, Başakşehir ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.


  1. 25.01.2020
  2. Güncelleme: 25.01.2020 22:48
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