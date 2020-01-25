Fenerbahçe 2-0 Başakşehir | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 19. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Zirve yarışında olan iki takım, Fenerbahçe ve Başakşehir'in karşılaşması nefesleri kesti. Kadıköy Ülker Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı ve zirve yolunda çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçıyla devam etti. Sarı-lacivertliler seyircisinin de desteğiyle kusursuza yakın bir performans çizdi ve müsabakadan 2-0 galip ayrılarak çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Max Kruse ve Vedat Muriç'ten geldi.
Bu skorun ardından Fenerbahçe üst üste 4. galibiyetini alarak 37 puana yükseldi ve 17 hafta sonra bir kez daha sarı-lacivertlilere yenilen Başakşehir ise 36 puanda kaldı.
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacakken, Başakşehir ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
- 25.01.2020
- Güncelleme: 25.01.2020 22:48
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe 2-0 Başakşehir | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.