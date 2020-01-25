Fenerbahçe 2-0 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçıyla devam etti. Sarı-lacivertliler seyircisinin de desteğiyle kusursuza yakın bir performans çizdi ve müsabakadan 2-0 galip ayrılarak çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Max Kruse ve Vedat Muriç'ten geldi.

Bu skorun ardından Fenerbahçe üst üste 4. galibiyetini alarak 37 puana yükseldi ve 17 hafta sonra bir kez daha sarı-lacivertlilere yenilen Başakşehir ise 36 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacakken, Başakşehir ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



