Fenerbahçeli yıldız mest etti! ''Alex havası görüyorum''

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Sarı-lacivertliler baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı Max Kruse ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-0 kazanarak zirve yolunda çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Özellikle Alman yıldı Max Kruse gösterdiği performansla parmak ısırtırken, sosyal medyada övgülerin sahibi oldu. İşte sosyal medyada Kruse yorumları...

25 Ocak 2020 Cumartesi 22:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





