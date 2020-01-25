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Fenerbahçeli yıldız mest etti! ''Alex havası görüyorum''
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Sarı-lacivertliler baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı Max Kruse ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-0 kazanarak zirve yolunda çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Özellikle Alman yıldı Max Kruse gösterdiği performansla parmak ısırtırken, sosyal medyada övgülerin sahibi oldu. İşte sosyal medyada Kruse yorumları...
25 Ocak 2020 Cumartesi 22:27
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Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Medipol Başakşehir karşılaşmasında klasını konuşturdu. Maç boyunca takımını orkestra şefi gibi yöneten Kruse, attığı golle de perdeyi açan isim oldu. Yıldız futbolcunun bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.