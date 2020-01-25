Fenerbahçe'den Elazığ'a destek

Karşılaşmayı kazanacaklarını vurgulayan Ersun Yanal, "Güçlü bir rakiple oynayacağız. Başakşehir'i en son biz yendik. Bizim bir oyunumuz var, bunu rakibe kabul ettirmek için oynuyoruz. İçeride tutumumuz gayet iyi. Kazanmak için oynayacağız ve kazanacağız" sözlerini kullandı.