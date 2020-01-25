Fenerbahçe'den Elazığ'a destek
Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Fenerbahçe'den anlamlı bir hareket geldi. Sarı-lacivertli futbolcular, Elazığ'da yaşanan deprem felaketiyle ilgili Başakşehir maçı öncesi ısınmaya ''Geçmiş olsun Türkiyem'' yazılı tişörlerle çıktı.
ERSUN YANAL: ACIYI PAYLAŞARAK BELKİ BU MAÇI OYNAMAMALIYDIK
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Başakşehir ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Yaşanan deprem nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Yanal, karşılaşmayı oynamamaları gerektiğini ancak ellerinde olmadığını söyledi.
Ersun Yanal açıklamasında, "Elazığ merkezli yaşadığımız depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu afet bizi derinden yaraladı. Acil yardım sağlanmasını temenni ediyorum. Depremdeki acıyı paylaşarak belki de bugün Başakşehir maçını oynamamalıydık ama bu elimizde değil" dedi.