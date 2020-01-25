Max Kruse gol anını anlattı! ''Mehmet Topal...'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Max Kruse gol anını anlattı! ''Mehmet Topal...''

Max Kruse gol anını anlattı! ''Mehmet Topal...''

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, baskılı bir görüntü çizdiği maçta rakibini 2-0 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Fenerbahçe'de gol perdesini açan isim Max Kruse, maç sonunda attığı golü anlattı. Kruse haricinde Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu, Medipol Başakşehir'den Robinho ve Ponck karşılaşmayı değerlendirdi. İşte iki cephenin maç sonu açıklamaları...
25 Ocak 2020 Cumartesi 22:52
Max Kruse gol anını anlattı! ''Mehmet Topal...''
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında rakibine oranla daha iyi oynayan Fenerbahçe, istediği pozisyonları bulmasına rağmen gol üretemedi ve soyunma odasına 0-0 gidildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Max Kruse gol anını anlattı! ''Mehmet Topal...''

İkinci yarıda da üstün futbolunu sürdüren Fenerbahçe, 72. dakikada Max Kruse, 86. dakikada ise Vedat Muric'le golleri bularak rakibini 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Puanını 37'ye çıkaran ve Medipol Başakşehir'in 1 puan önüne geçen Fenerbahçe, maç fazlasıyla da 2. sıraya yerleşti.

Max Kruse gol anını anlattı! ''Mehmet Topal...''
Fenerbahçe bu sezon ligde üst üste 4. galibiyetine imza attı. Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildikten sonra Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yi yenen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e de puan şansı tanımadı.
Max Kruse gol anını anlattı! ''Mehmet Topal...''

Sarı-lacivertli takımda gol perdesini açan isim olan Alman yıldız Max Kruse, Elazığ'daki depremzedeler için üzgün olduğunu dile getirirken, attığı golü anlattı.

Max Kruse gol anını anlattı! ''Mehmet Topal...''
Max Kruse: Depremde hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Bütün Türkiye için dün acı bir gün oldu. Bu maç bizim çok önemliydi. İlk golü attım, mutluyum. Bu maçın önemli olduğunu söylemiştik. Kazandığımız için takım olarak çok mutluyuz." mesajını yolladı.
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN