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Max Kruse gol anını anlattı! ''Mehmet Topal...''
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, baskılı bir görüntü çizdiği maçta rakibini 2-0 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Fenerbahçe'de gol perdesini açan isim Max Kruse, maç sonunda attığı golü anlattı. Kruse haricinde Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu, Medipol Başakşehir'den Robinho ve Ponck karşılaşmayı değerlendirdi. İşte iki cephenin maç sonu açıklamaları...
25 Ocak 2020 Cumartesi 22:52
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında rakibine oranla daha iyi oynayan Fenerbahçe, istediği pozisyonları bulmasına rağmen gol üretemedi ve soyunma odasına 0-0 gidildi.
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İkinci yarıda da üstün futbolunu sürdüren Fenerbahçe, 72. dakikada Max Kruse, 86. dakikada ise Vedat Muric'le golleri bularak rakibini 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Puanını 37'ye çıkaran ve Medipol Başakşehir'in 1 puan önüne geçen Fenerbahçe, maç fazlasıyla da 2. sıraya yerleşti.
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