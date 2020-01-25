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Fenerbahçe taraftarı Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için sahaya atkı ve bere attı
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, evinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe taraftarı, karşılaşmanın son dakikalarında anlamlı bir davranışa imza attı. Merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve Malatya'da da can kaybına sebep olan depremden etkilenen insanlara ulaştırılmak üzere sahaya atkı ve bere atan sarı lacivertli taraftar, "Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle" şeklinde tezahüratta bulundu. İşte Fenerbahçe taraftarlarının o görüntüleri...
25 Ocak 2020 Cumartesi 22:36
Güncelleme: 25.01.2020 22:36
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Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 mağlup etti. Müsabakanın son dakikalarında sarı lacivertli taraftarlar örnek bir davranışta bulundu.
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Sarı lacivertli taraftarlar, merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve Malatya'da da can kaybına sebep olan 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen insanlara ulaştırılması amacıyla sahaya atkı ve bere attı.
Bu sırada Fenerbahçe tribünleri, "Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle" şeklinde tezahüratta bulundu.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının son olark 29'a yükseldiği açıklandı.
İşte Fenerbahçe taraftarının anlamlı hareketinin görüntüleri ve maçtan kareler...