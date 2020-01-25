Fenerbahçe taraftarı Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için sahaya atkı ve bere attı

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, evinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe taraftarı, karşılaşmanın son dakikalarında anlamlı bir davranışa imza attı. Merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve Malatya'da da can kaybına sebep olan depremden etkilenen insanlara ulaştırılmak üzere sahaya atkı ve bere atan sarı lacivertli taraftar, "Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle" şeklinde tezahüratta bulundu. İşte Fenerbahçe taraftarlarının o görüntüleri...