Transferi açıklıyoruz! ‘Fenerbahçe ile anlaşma sağladık’
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşma dahilinde Ülker Stadyumu'nda bulunan yayıncılarımızdan Tarık Demir, Çaykur Rizespor Kulübü ile Fenerbahçe arasında Alper Potuk için anlaşma sağlandığını açıkladı.
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir maçı dahilinde Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor Servisi olarak Ülker Stadyumu'ndaydık... Yayıncılarımızdan Tarık Demir ile Görkem Ağgündüz Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
"FENERBAHÇE'YLE ANLAŞMA SAĞLADIK"
Tarık Demir maç oynanırken Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile yaptığı görüşmeyi yayına taşıdı. Demir, Yılmaz Bal'ın, 'Alper Potuk'a bir ilgimiz vardı. Oyuncunun Çaykur Rizespor'a transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladık. Oyuncu bizden süre istedi. Transfer büyük ölçüde tamamlanacak.' sözlerini yayında açıkladı.
Söz konusu transfer gelişmesini değerlendiren Görkem Ağgündüz ise, ". Fenerbahçe için olumlu bir gelişme olur. Harcama Limiti konusunda da eli rahatlamış olur kulübün. Alper eğer kendini futbola verirse Rizespor'a oldukça faydalı bir transfer olacaktır." dedi.
- 25.01.2020
- Güncelleme: 25.01.2020 22:58
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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