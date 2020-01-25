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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Transferi açıklıyoruz! ‘ ile anlaşma sağladık’

Transferi açıklıyoruz! ‘Fenerbahçe ile anlaşma sağladık’

'in 19. haftasında 'nin 'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşma dahilinde 'nda bulunan yayıncılarımızdan , Kulübü ile Fenerbahçe arasında için anlaşma sağlandığını açıkladı.

'in 19. haftasında ile maçı dahilinde Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor Servisi olarak 'ndaydık... Yayıncılarımızdan ile Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

"FENERBAHÇE'YLE ANLAŞMA SAĞLADIK"

Tarık Demir maç oynanırken Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile yaptığı görüşmeyi yayına taşıdı. Demir, Yılmaz Bal'ın, ''a bir ilgimiz vardı. Oyuncunun Çaykur Rizespor'a transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladık. Oyuncu bizden süre istedi. büyük ölçüde tamamlanacak.' sözlerini yayında açıkladı.

Söz konusu transfer gelişmesini değerlendiren Görkem Ağgündüz ise, ". Fenerbahçe için olumlu bir gelişme olur. Harcama Limiti konusunda da eli rahatlamış olur kulübün. Alper eğer kendini futbola verirse Rizespor'a oldukça faydalı bir transfer olacaktır." dedi.

  1. 25.01.2020
  2. Güncelleme: 25.01.2020 22:58
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