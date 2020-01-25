Fenerbahçe taraftarından çok anlamlı hareket! Depremzedelere yardım...
Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir maçı dahilinde Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor Servisi olarak Ülker Stadyumu'ndaydık... Zorlu mücadele öncesi, yayıncılarımız Tarık Demir ile Görkem Ağgündüz haftanın en öne çıkan karşılaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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