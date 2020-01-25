Semih Özsoy'dan Mustafa Cengiz'e taş!

Özsoy'un açıklamaları şu şekilde:

"Niyet okumayla, zoraki itelemeyle, gözlemci raporunda olmayan bir şeyi sevkettiler. Bunların hepsini, neyin ne olduğunu biliyoruz. Kimlerin niye sevkettirdiğini de biliyoruz. Mücadelemiz devam edecek bunlarla. Biz de sizdeniz diyenler var. Camı kırıp, kapının önünden camcı diye geçenler var. Fenerbahçe büyüktür. Dost gibi gözükenler, durumdan vazife çıkaranlar var. Fenerbahçe'nin rakibi, yüzyıllardır mücadele edenler var. Bir de son zamanlarda Fenerbahçe'nin büyüklüğünü tatmayanlar da var. Fenerbahçe'yle bu diyaloglara girmemelerinde kendileri için fayda vardır. Trabzon, bulunduğu konum itibarıyla da zor bir deplasman. Güçlü, kuvvetli, galip gidiyoruz. İnşallah galip geleceğiz. Mustafa Başkan da olumluysa, Ali Başkan da gelir her zaman. Geri kalan, ayarlamak basın mensuplarında. Madem Mustafa başkan da bunu böyle dedi. Umarım demiştir. Dedim de der daha sonra, kabul eder. Transfer yapabilirsek yapacağız ancak yapamazsak da bu takım yeterli, Ersun Hoca ve oyuncuları bu takıma şampiyonluğu getirirler. Şunu herkes bilmeli ki, biz güneşi doğduğu yerde karşılamaya hazırız."