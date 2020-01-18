Borç liginde zirve Fenerbahçe’nin
UEFA, 2018 finans yılı raporunu yayımladı. Avrupa'da en fazla net borcu olan 20 takımlı listeye 3 Türk takımı da girdi. Fenerbahçe 334 milyon euro ile 6. sırayı alırken, en borçlu Türk takımı oldu.
UEFA, 2018 finans yılı raporunu yayımladı. Avrupa'da en fazla net borcu olan 20 takımlı listeye 3 Türk takımı da girdi. Fenerbahçe 334 milyon euro ile 6. sırayı alırken, en borçlu Türk takımı oldu. Beşiktaş 183 milyon euro ile 15., G.Saray ise 175 milyon euro ile 17. sırada yer aldı.
SEYİRCİSİ EN ÇOK ARTAN KULÜP
Fenerbahçe, UEFA'nın raporunda 'stadyumlara gelen seyirci sayısında en çok artış gösteren kulüpler' arasında ise ilk sıralarda yer aldı. Sarı-lacivertliler, ortalama seyirci sayısını 7 binden çok artırmayı başaran 7 kulüpten biri oldu. Süper Lig'in ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan 8 maçta 38 bin 901 seyirci ortalaması yakalanmıştı.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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