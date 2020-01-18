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18 Ocak 2020, Cumartesi
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liginde zirve ’nin

Borç liginde zirve Fenerbahçe’nin

, 2018 finans yılı raporunu yayımladı. Avrupa'da en fazla net borcu olan 20 takımlı listeye 3 takımı da girdi. 334 milyon euro ile 6. sırayı alırken, en borçlu Türk takımı oldu.

, 2018 finans yılı raporunu yayımladı. Avrupa'da en fazla net borcu olan 20 takımlı listeye 3 takımı da girdi. 334 milyon euro ile 6. sırayı alırken, en borçlu Türk takımı oldu. 183 milyon euro ile 15., G.Saray ise 175 milyon euro ile 17. sırada yer aldı.

SEYİRCİSİ EN ÇOK ARTAN KULÜP
Fenerbahçe, UEFA'nın raporunda 'stadyumlara gelen seyirci sayısında en çok artış gösteren kulüpler' arasında ise ilk sıralarda yer aldı. Sarı-lacivertliler, ortalama seyirci sayısını 7 binden çok artırmayı başaran 7 kulüpten biri oldu. 'in ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan 8 maçta 38 bin 901 seyirci ortalaması yakalanmıştı.

  1. 18.1.2020
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