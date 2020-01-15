Fransızlar yazdı: Rami gidiyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fransızlar yazdı: Rami gidiyor

Fransızlar yazdı: Rami gidiyor

Fransızlar yazdı: Rami gidiyor

Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı için 'dan önemli bir iddia geldi.

Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı için 'dan önemli bir iddia geldi. L'Equipe Gazetesi, tecrübeli stoperin yakın zamanda 'den ayrılacağını yazdı. Haberde; Fenerbahçe'de beklentilerin çok uzağında kalan 34 yaşındaki stoperin forma şansı bulacağı bir kulübe gitmek istediği kaydedildi. Rami'nin Serie A'dan 2, Amerika MLS ve Ligi'nden birer takımdan teklif aldığı iddia edildi.
  1. 15.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fransızlar yazdı: Rami gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN