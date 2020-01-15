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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Boca’nın Isla inadı

Boca’nın Isla inadı

'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden olan Mauricio Isla için pusuda...

'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden olan Mauricio Isla için pusuda... Uzun süredir Şilili futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Arjantin ekibi, bir kez daha sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Boca'nın düşük bir bedelle 31 yaşındaki sağ beke imza attırmak istediği belirtilirken, Fenerbahçe Yönetimi'nin 2 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.
  1. 15.1.2020
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