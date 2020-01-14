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14 Ocak 2020, Salı
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Falette kadroda yok

Falette kadroda yok

Sarı-lacivertli takım, noktalayıp dün akşam maç için 'ye gitti.

Sarı-lacivertli takım, noktalayıp dün akşam maç için 'ye gitti. Teknik patron , maç kadrosuna şu isimleri dahil etti: Altay, Harun, Erten, Zanka, , Rami, Isla, Murat, Jailson, Gustavo, Tolga, Tolgay, Ozan, , Dirar, Alper, Ferdi, Kruse, Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt, Muriç.. Yeni transfer Simon Falette ise lisans işlemleri tamamlanmadığı için kafilede yer almadı.
  1. 14.1.2020
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