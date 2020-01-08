Simon Falette resmen Fenerbahçe'de!

Transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Simone Falette'yi kadrosuna kattığını resmi site üzerinden duyurdu.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır.



Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü