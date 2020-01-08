Simon Falette resmen Fenerbahçe'de!
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Simone Falette'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Simone Falette'yi kadrosuna kattığını resmi site üzerinden duyurdu.
KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır.
Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
- 08.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Simon Falette resmen Fenerbahçe'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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