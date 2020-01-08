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08 Ocak 2020, Çarşamba
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resmen 'de!

Simon Falette resmen Fenerbahçe'de!

Devre arası çalışmalarını sürdüren , 'ta forma giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu 'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

dönemi çalışmalarını sürdüren , 'ta forma giyen 'yi kadrosuna kattığını resmi site üzerinden duyurdu.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen 'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak A Takımımızın kadrosuna katmıştır.

Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

  1. 08.01.2020
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