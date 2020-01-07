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07 Ocak 2020, Salı
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'ye Rodriguez’den kötü haber

Fenerbahçe'ye Rodriguez’den kötü haber

, için 'nin satın alma opsisyonlu kiralama teklifini geri çevirdi. İtalyan medyası, Milan'ın Brezilyalı sol beki bonservisiyle satmayı planladığını belirtti. 27 yaşındaki Rodriguez için , Watford ve de devrede.

, için 'nin satın alma opsisyonlu kiralama teklifini geri çevirdi. İtalyan medyası, Milan'ın Brezilyalı sol beki bonservisiyle satmayı planladığını belirtti. 27 yaşındaki Rodriguez için , Watford ve de devrede.

  1. 7.1.2020
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