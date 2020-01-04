Nunnaly yeniden Fenerbahçe’de

Fenerbbahçe Beko, eski oyuncusu Nunnaly ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu, kariyerini Çin'de sürdürüyordu. Nunnally, iki sezon forma giydiği sarı- lacivertli kulüpte 63 maça çıkmış ve bir EuroLeague şampiyonluğu elde ederken bir de final oynama başarısı göstermişti.