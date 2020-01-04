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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Nunnaly yeniden ’de

Nunnaly yeniden Fenerbahçe’de

eski oyuncusu Nunnaly ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 29 yaşındaki 'li basketbolcu, kariyerini 'de sürdürüyordu. Nunnally, iki sezon forma giydiği sarı- lacivertli kulüpte 63 maça çıkmış ve bir şampiyonluğu elde ederken bir de final oynama başarısı göstermişti.

Fenerbbahçe Beko, eski oyuncusu Nunnaly ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 29 yaşındaki 'li basketbolcu, kariyerini 'de sürdürüyordu. Nunnally, iki sezon forma giydiği sarı- lacivertli kulüpte 63 maça çıkmış ve bir şampiyonluğu elde ederken bir de final oynama başarısı göstermişti.

  1. 4.1.2020
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