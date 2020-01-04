Nunnaly yeniden Fenerbahçe’de
Fenerbbahçe Beko, eski oyuncusu Nunnaly ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu, kariyerini Çin'de sürdürüyordu. Nunnally, iki sezon forma giydiği sarı- lacivertli kulüpte 63 maça çıkmış ve bir EuroLeague şampiyonluğu elde ederken bir de final oynama başarısı göstermişti.
Fenerbbahçe Beko, eski oyuncusu Nunnaly ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu, kariyerini Çin'de sürdürüyordu. Nunnally, iki sezon forma giydiği sarı- lacivertli kulüpte 63 maça çıkmış ve bir EuroLeague şampiyonluğu elde ederken bir de final oynama başarısı göstermişti.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Galatasaray 3. bombayı pazartesi patlatıyor!
- Anlaşma tamam! Fenerbahçe yeni sol bekini imzaya çağırıyor!
- Galatasaray’ın peşinden koştuğu golcü Fenerbahçe’ye!
- Merih Demiral için Avrupa'nın 3 devi sıraya girdi! İlk teklif ve rekor...
- Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin çok konuşulan o özelliği!
Nunnaly yeniden Fenerbahçe’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.