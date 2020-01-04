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04 Ocak 2020, Cumartesi
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'de Obradovic: Böyle devam

Fenerbahçe'de Obradovic: Böyle devam

Bu sezon Euroleague'de beklentilerin çok altında kalan Beko'da deplasmanda elde edilen zaferi umutları yeniden yeşertti. Obradovic, saygı duydukları bir takıma karşı kazanmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Herkes yeni başlangıcı konuşuyor. Önümüzde uzun bir yol var, bu şekilde devam etmeliyiz" diye konuştu. Melih, "2020 bizim yılımız olacak" dedi.

Bu sezon Euroleague'de beklentilerin çok altında kalan Beko'da deplasmanda elde edilen zaferi umutları yeniden yeşertti. Obradovic, saygı duydukları bir takıma karşı kazanmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Herkes yeni başlangıcı konuşuyor. Önümüzde uzun bir yol var, bu şekilde devam etmeliyiz" diye konuştu. Melih, "2020 bizim yılımız olacak" dedi.

  1. 4.1.2020
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