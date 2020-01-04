Fenerbahçe'de Obradovic: Böyle devam
Bu sezon Euroleague'de beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe Beko'da deplasmanda elde edilen Olympiakos zaferi umutları yeniden yeşertti. Obradovic, saygı duydukları bir takıma karşı kazanmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Herkes yeni yılda yeni başlangıcı konuşuyor. Önümüzde uzun bir yol var, bu şekilde devam etmeliyiz" diye konuştu. Melih, "2020 bizim yılımız olacak" dedi.
Bu sezon Euroleague'de beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe Beko'da deplasmanda elde edilen Olympiakos zaferi umutları yeniden yeşertti. Obradovic, saygı duydukları bir takıma karşı kazanmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Herkes yeni yılda yeni başlangıcı konuşuyor. Önümüzde uzun bir yol var, bu şekilde devam etmeliyiz" diye konuştu. Melih, "2020 bizim yılımız olacak" dedi.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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