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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer şoku! ''Size verelim''
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte bütün ekipler hummalı bir çalışma içine girmişti. Transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray listedeki yıldızlarla temaslarını hızlandırırken, Galatasaray'dan ezeli rakibine transfer şoku geldi. Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın transfer gözdesi Galatasaray'a 3 milyon euro karşılığında önerildi ve görüşmeler başladı. Böylece iki ezeli rakip arasında ikinci Muriç kapışması başladı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
6 Ocak 2020 Pazartesi 21:13
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Süper Lig'in ikinci yarısında şampiyonluk yarışında kıyasıya bir rekabete girecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.
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Galatasaray, Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru transferlerini yaparak ara transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmıştı. Sarı-kırmızılı takım, kanat transferinde Onyekuru'dan sonra Eskişehirspor'un genç yıldız adayı Sekidika'yı transfer etme konusunda mutlu sona yaklaştı.
Sekidika haricinde takıma kesinlikle bir stoper takviyesi yapmak isteyen Aslan, Sampdoria'dan Murillo'yu gündemine aldı. İtalyan ekibi bu transfere şuan için olumlu yaklaşmazken, Murillo'nun yerine bir transfer yapması durumunda oyuncunun transferine onay verebileceği kaydedildi.
KJAERİN TRANSFERİ MURILLO'NUN ÖNÜNÜ AÇACAK
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Murillo'nun takıma kazandırılması, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer'e bağlı. Kolombiyalı stoperin bonservisini elinde bulunduran Sampdoria'nin Kjaer'i transfer etmek istediği ve Danimarkalı stoperi kadrosuna katması durumunda Murillo'nun transferi için görüşmelere başlayabileceği kaydedildi.
İtalya basınından haberlere göre Galatasaray, Murillo'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sampdoria'ya 1 milyon euro teklif etti. Simon Kjaer'in Sampdoria'yla görüşmelerinin akıbetine göre Galatasaray'ın Murillo transferi netlik kazanacak.