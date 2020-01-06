Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer şoku! ''Size verelim''

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte bütün ekipler hummalı bir çalışma içine girmişti. Transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray listedeki yıldızlarla temaslarını hızlandırırken, Galatasaray'dan ezeli rakibine transfer şoku geldi. Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın transfer gözdesi Galatasaray'a 3 milyon euro karşılığında önerildi ve görüşmeler başladı. Böylece iki ezeli rakip arasında ikinci Muriç kapışması başladı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

6 Ocak 2020 Pazartesi 21:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





