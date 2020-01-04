Fenerbahçe'de taraftar şampiyon sıra... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de taraftar şampiyon sıra...

'de taraftar şampiyon sıra...

Fenerbahçe'de taraftar şampiyon sıra...

'de ilk yarı seyirci rakamları belli oldu. geçen sezon başlayan yükselişini devam ettirerek seyirci ortalamasında yine ilk sırada yer aldı. Sarılacivertliler, Ülker Stadı'nda oynadığı 8 maçta, 38 bin 901 seyirci ortalaması elde etti.

Kanarya geçen sezon da 35 bin 801 seyirci ortalaması ile ilk 17 haftanın lideri olmuştu. , Passolig Kart sayısında da 976 bin 820 adetle ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan yönetimden taraftara teşekkür mesajı geldi. Kulübün resmi twitter adresinden, "2019-20 Cemil Usta Sezonunun ilk yarısında evimizde oynadığımız maçlarda 39.736 seyirci ortalaması ile ilk sırada yer aldık. Bizi yalnız bırakmayan Büyük Fenerbahçe Taraftarına sonsuz teşekkürlerimizle! #Omuz- OmuzaŞampiyonluğa" mesajı paylaşıldı.

  1. 4.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de taraftar şampiyon sıra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN