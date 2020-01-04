Adil Rami’den gül buketi
İlk yarıda yedek kulübesine demir atan Adil Rami, futbolundan çok yine aşk hayatıyla konuşuluyor... İngiliz oyuncu Chloe Sims'in Faslı oyuncunun gönderdiği kırmızı-beyaz gül buketiyle verdiği poz Ada basınında gündem oldu.
İlk yarıda yedek kulübesine demir atan Adil Rami, futbolundan çok yine aşk hayatıyla konuşuluyor... İngiliz oyuncu Chloe Sims'in Faslı oyuncunun gönderdiği kırmızı-beyaz gül buketiyle verdiği poz Ada basınında gündem oldu. Dail Mail gazetesi, fotoğrafın altında, "Chloe Sims'in Adil Rami ile romantizmi, oyuncunun çarşamba günü gönderdiği gül buketi fotoğrafı paylaşımı ile güçleniyor" yorumunu yaptı.
- 4.1.2020
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Adil Rami’den gül buketi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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