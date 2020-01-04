Adil Rami’den gül buketi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Adil Rami’den gül buketi

’den gül buketi

Adil Rami’den gül buketi

İlk yarıda yedek kulübesine demir atan , futbolundan çok yine aşk hayatıyla konuşuluyor... İngiliz oyuncu 'in Faslı oyuncunun gönderdiği kırmızı-beyaz gül buketiyle verdiği poz Ada basınında gündem oldu.

İlk yarıda yedek kulübesine demir atan , futbolundan çok yine aşk hayatıyla konuşuluyor... İngiliz oyuncu 'in Faslı oyuncunun gönderdiği kırmızı-beyaz gül buketiyle verdiği poz Ada basınında gündem oldu. Dail Mail gazetesi, fotoğrafın altında, "Chloe Sims'in Adil Rami ile romantizmi, oyuncunun çarşamba günü gönderdiği gül buketi fotoğrafı paylaşımı ile güçleniyor" yorumunu yaptı.

  1. 4.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adil Rami’den gül buketi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN