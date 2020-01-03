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Fenerbahçe'de flaş ayrılık gerçekleşiyor! Transfer için geliyorlar...
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetim, gelecek - gidecek listesini hemen hemen netleştirirken, kısa süre içerisinde kadroya dahil edilecek isimlere resmi sözleşme imzalamanın planlarını yapıyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten sarı lacivertlilere Fransa'dan sürpriz bir haber geldi... İşte Fenerbahçe'ye Fransız devinden gelen o haber!
3 Ocak 2020 Cuma 11:59
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Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında, deplasmanda Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe'de rota transfere çevrildi. Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal ve yönetim, yaptığı görüşmede ocak ayında gelecek ve gidecek isimleri netleştirdi...
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Bu hususta kadroya dahil edilecek yıldızlar için hummalı bir çalışma yürüten Fenerbahçeli yetkililer, takıma çabuk alışabilecek ve başarıya aç yıldızlarla yoluna devam etmek istiyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan son dakika raporları;
ÖNCELİK GENÇ YETENEK
Türkiye'de genç ve yetenekli isimlere kancayı atan Fenerbahçe, bir diğer yandan Avrupa'da yüksek potansiyelli yıldızlara da resmi imzayı attırmak için girişimlere başladı..
Fransa'nın dünyaca ünlü spor sitesi Rmc Sports, daha önce adı sarı lacivertlilerle hiç anılmayan bir ismi gündemine taşıdı!
Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, bu ismi kadrosuna katmak için Fransa, Almanya ve İtalya'dan dev rakiplerle yarış halinde..