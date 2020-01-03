Fenerbahçe'de flaş ayrılık gerçekleşiyor! Transfer için geliyorlar...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetim, gelecek - gidecek listesini hemen hemen netleştirirken, kısa süre içerisinde kadroya dahil edilecek isimlere resmi sözleşme imzalamanın planlarını yapıyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten sarı lacivertlilere Fransa'dan sürpriz bir haber geldi... İşte Fenerbahçe'ye Fransız devinden gelen o haber!

3 Ocak 2020 Cuma 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





