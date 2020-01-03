Fenerbahçe'de flaş ayrılık gerçekleşiyor! Transfer için geliyorlar... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık gerçekleşiyor! Transfer için geliyorlar...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetim, gelecek - gidecek listesini hemen hemen netleştirirken, kısa süre içerisinde kadroya dahil edilecek isimlere resmi sözleşme imzalamanın planlarını yapıyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten sarı lacivertlilere Fransa'dan sürpriz bir haber geldi... İşte Fenerbahçe'ye Fransız devinden gelen o haber!
3 Ocak 2020 Cuma 11:59
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Transfer için geliyorlar...

Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında, deplasmanda Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe'de rota transfere çevrildi. Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal ve yönetim, yaptığı görüşmede ocak ayında gelecek ve gidecek isimleri netleştirdi...

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Transfer için geliyorlar...

Bu hususta kadroya dahil edilecek yıldızlar için hummalı bir çalışma yürüten Fenerbahçeli yetkililer, takıma çabuk alışabilecek ve başarıya aç yıldızlarla yoluna devam etmek istiyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan son dakika raporları;

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Transfer için geliyorlar...

ÖNCELİK GENÇ YETENEK

Türkiye'de genç ve yetenekli isimlere kancayı atan Fenerbahçe, bir diğer yandan Avrupa'da yüksek potansiyelli yıldızlara da resmi imzayı attırmak için girişimlere başladı..

Fenerbahçe'de flaş ayrılık gerçekleşiyor! Transfer için geliyorlar...

Fransa'nın dünyaca ünlü spor sitesi Rmc Sports, daha önce adı sarı lacivertlilerle hiç anılmayan bir ismi gündemine taşıdı!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Transfer için geliyorlar...

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, bu ismi kadrosuna katmak için Fransa, Almanya ve İtalya'dan dev rakiplerle yarış halinde..

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