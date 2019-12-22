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22 Aralık 2019, Pazar
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Obra’ya güven tam

Obra’ya güven tam

, takımının başantrenörü 'in yerine 'nın geleceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı: İçerisinde bulunduğumuz sezon ne yazık ki şu an itibarıyla beklediğimiz, alışageldiğimiz Fenerbahçe Beko kimliğinden uzak görünse de bizim takımımıza ve koçumuz Obradovic'e dair en ufak bir soru işaretimiz bulunmamaktadır. Ufuk Sarıca ile görüşüldüğü, diyaloğa geçildiği doğru değildir. Yönetim kurulumuz, Obradovic liderliğindeki takımımıza sonuna kadar güvenmekte ve inanmaktadır.

, takımının başantrenörü Zeljko Obradovic'in yerine 'nın geleceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı: İçerisinde bulunduğumuz sezon ne yazık ki şu an itibarıyla beklediğimiz, alışageldiğimiz Fenerbahçe Beko kimliğinden uzak görünse de bizim takımımıza ve koçumuz Obradovic'e dair en ufak bir soru işaretimiz bulunmamaktadır. Ufuk Sarıca ile görüşüldüğü, diyaloğa geçildiği doğru değildir. Yönetim kurulumuz, Obradovic liderliğindeki takımımıza sonuna kadar güvenmekte ve inanmaktadır.

  1. 22.12.2019
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