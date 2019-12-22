Obra’ya güven tam
Fenerbahçe, basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic'in yerine Ufuk Sarıca'nın geleceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı: İçerisinde bulunduğumuz sezon ne yazık ki şu an itibarıyla beklediğimiz, alışageldiğimiz Fenerbahçe Beko kimliğinden uzak görünse de bizim takımımıza ve koçumuz Obradovic'e dair en ufak bir soru işaretimiz bulunmamaktadır. Ufuk Sarıca ile görüşüldüğü, diyaloğa geçildiği doğru değildir. Yönetim kurulumuz, Obradovic liderliğindeki takımımıza sonuna kadar güvenmekte ve inanmaktadır.
Fenerbahçe, basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic'in yerine Ufuk Sarıca'nın geleceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı: İçerisinde bulunduğumuz sezon ne yazık ki şu an itibarıyla beklediğimiz, alışageldiğimiz Fenerbahçe Beko kimliğinden uzak görünse de bizim takımımıza ve koçumuz Obradovic'e dair en ufak bir soru işaretimiz bulunmamaktadır. Ufuk Sarıca ile görüşüldüğü, diyaloğa geçildiği doğru değildir. Yönetim kurulumuz, Obradovic liderliğindeki takımımıza sonuna kadar güvenmekte ve inanmaktadır.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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