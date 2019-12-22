Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam

'de hazırlıklar tamam

Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam

Sarı-lacivertli takım, dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular ardından yarı sahada çift kale maç yaptılar. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi ve takım ardından kampa girdi.

Sarı-lacivertli takım, dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular ardından yarı sahada çift kale maç yaptılar. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi ve takım ardından kampa girdi.

  1. 22.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN