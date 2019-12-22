Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam
Sarı-lacivertli takım, dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular ardından yarı sahada çift kale maç yaptılar. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi ve takım ardından kampa girdi.
Sarı-lacivertli takım, dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular ardından yarı sahada çift kale maç yaptılar. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi ve takım ardından kampa girdi.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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