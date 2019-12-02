Fenerbahçe'de Ferdi çalışıp bekleyecek

Uzun süre sonra Göztepe maçında şans bulan Ferdi Kadıoğlu, artık teknik heyetin kararları konusunda konuşmama kararı aldığını açıkladı. Genç futbolcu, "Lige iyi başladım, sonra az süre aldım ve kadro dışı kaldım. Ben elimden geleni yapıyorum. Şans gelirse kullanmaya çalışacağım. Bu şekilde devam edeceğim" dedi.