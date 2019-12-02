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02 Aralık 2019, Pazartesi
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'de Ferdi çalışıp bekleyecek

Fenerbahçe'de Ferdi çalışıp bekleyecek

Uzun süre sonra maçında şans bulan , artık teknik heyetin kararları konusunda konuşmama kararı aldığını açıkladı. Genç futbolcu, "Lige iyi başladım, sonra az süre aldım ve kaldım. Ben elimden geleni yapıyorum. Şans gelirse kullanmaya çalışacağım. Bu şekilde devam edeceğim" dedi.

Uzun süre sonra maçında şans bulan , artık teknik heyetin kararları konusunda konuşmama kararı aldığını açıkladı. Genç futbolcu, "Lige iyi başladım, sonra az süre aldım ve kaldım. Ben elimden geleni yapıyorum. Şans gelirse kullanmaya çalışacağım. Bu şekilde devam edeceğim" dedi.

  1. 2.12.2019
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